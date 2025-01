Muere al ser aplastado en Oviedo contra un muro por un coche en una calle peatonal: "¡No sé qué pudo pasar!"

Tragedia en Oviedo. Un hombre de 91 años, Francisco V. M., falleció ayer tras ser aplastado por un coche contra el muro de la entrada de un garaje de la calle Carlos López Otín (antigua Comandante Caballero), una rampa prolongada que da acceso a la puerta del aparcamiento y se encuentra a escasos treinta metros del portal en el que residía el anciano, que había sido empresario del sector de la construcción antes de jubilarse. El conductor del vehículo, un Porsche Cayenne, estaba estacionado, con el motor encendido, muy cerca de la rampa del garaje, en una zona peatonal, cuando, por causas que no sabe explicar, el coche dio un fuerte acelerón y salió disparado. En ese mismo momento, Francisco V. M. pasaba frente al vehículo caminando, apoyado en una silla de ruedas que usaba para estar más seguro, y acompañado por una cuidadora. Ella pudo esquivar al Porsche Cayenne, pero el hombre acabó empotrado entre la pared y la parte frontal del coche con una pierna amputada y la otra casi seccionada por completo.

El suceso se produjo a las seis menos diez de la tarde, poco antes de que diese comienzo la cabalgata de Reyes, por lo que en la zona, una calle céntrica y ya de por sí muy transitada, había bastante gente. «En cuanto vi lo que pasó me puse a hacerle maniobras de reanimación, pero ya vi que las heridas eran muy graves», señala uno de los testigos. Casi al mismo tiempo llegó una médica que trabaja en el hospital San Agustín y trató de hacerle un torniquete al hombre para ganar tiempo hasta que llegaron los servicios de emergencias. «Llamamos inmediatamente al 112 y no tardaron mucho, pero la situación era muy grave», explica el testigo.

Los servicios sanitarios estuvieron durante más de media hora tratando de salvarle la vida a Francisco V. M. en el lugar de los hechos, pero no fue posible. El conductor del vehículo, un hombre de 77 años, no paraba de repetir que no sabía cómo podía haber ocurrido esa desgracia. «No se qué pudo pasar, yo no hice nada. Se me fue el coche», explicó al ser preguntado por este diario. «Estaba descansando, esperando por mi familia y tenía el coche encendido, pero no se cómo pudo ocurrir», insistía el hombre, que dio negativo en la prueba de alcoholemia. «Íbamos a ira a la cabalgata y mira lo que ha pasado», lamentaba el hombre todavía en shock.

La cuidadora del fallecido también tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia y trasladada al HUCA tras sufrir un ataque de ansiedad. «Estábamos justo al lado de casa, ya nos íbamos. Esto es horrible», sollozaba la mujer al entrar en la ambulancia. El fallecido vivía en el número 9 de la misma calle, muy cerca de donde fue atropellado.

Salvada "por los pelos"

La mujer que estaba junto al fallecido en el momento en el que ocurrió todo, que se salvó «por los pelos», como ella misma repetía constantemente, no es la cuidadora habitual del anciano. Estaba con él para sustituir a Graciela Quiroga, que trabaja como interna en casa de Francisco V. M. desde hace más de un año. Quiroga tenía que incorporarse hoy al trabajo tras cinco días de vacaciones, pero nada más enterarse de lo ocurrido se personó en el lugar de los hechos. Estaba destrozada. «No me lo puedo creer. Esto es terrible», decía mientras era consolada por tres amigas.

Los dos hijos del fallecido, que residen en Madrid, ya estaban vinendo hacia Oviedo poco después del suceso, que congregó en la zona a varias patrullas de la Policía Local, a una Uvi Móvil y a una ambulancia medicalizada. n