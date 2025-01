Jugar en la calle por Oviedo también es un regalo de Reyes (y cada vez más valorado)

En unos tiempos en los que los Reyes Magos traen sus camellos cargados de consolas de videojuegos y los amigos juegan más partidos de fútbol "online" en sus salones que en los parques de la ciudad, muchos niños aprovecharon la mañana de ayer para echarse a la calle y disfrutar de los regalos que dejaron en sus casas sus majestades de Oriente. "Este coche necesita espacio para correr", explicaba Mario Caunedo, que tiene nueve años, mientras conducía un vehículo teledirigido en la plaza del Fresno.

A Mario, además del coche, los Reyes Magos le trajeron un Scalextric, un montón de sobres de cromos de la Liga Hypermotion –la colección de la antigua Segunda División que triunfa entre niños y no tan niños– y muchas otras cosas que todavía no había estrenado a eso del mediodía de ayer. Los hermanos Marcos y Mateo Muñoz, de dos y tres años respectivamente, también salieron a la calle para probar sus nuevos patinetes. A sus padres Javier y Virginia Sánchez, se les veía cansados tras la visita de los Reyes. "Por la noche tuvimos que ponerles comida a ellos y agua para los camellos, así que nos acostamos un poco tarde", explicaba ella ante la atenta mirada de Mateo, que asentía mientras le regalaba una sonrisa detrás de un antifaz. "Este disfraz también me lo trajeron los Reyes", presumía el niño.

Los hermanos Inés y Arturo Criado. | DAVID CABO

Inés Criado, de seis años, va a tener que hacer sitio en su casa para guardar todo lo que le han dejado Melchor, Gaspar y Baltasar. Lo relata todo de golpe: "Una Nancy, una cámara de fotos, un dominó, un paraguas, un juego de memoria, más muñecas...". A su lado, su hermano Arturo, que sólo tiene un año, parece sorprendido con el desparpajo de la pequeña, que posa con una enorme sonrisa para la fotografía. "Este año también voy a portarme muy bien para que las próximas Navidades me traigan lo que yo les pida", explica previsora Inés Criado.

A Marina Argüelles, de siete años, le trajo muchos regalos Papá Noel, así que los Reyes vinieron menos cargados este año. Ella lo comprende, sabe que hablan entre ellos y que tiene que haber regalos para todos los niños, así que ayer estaba contenta con su bicicleta en el Campo San Francisco. "También tengo unos patines nuevos", matizaba. Los hermanos Alejandro y Martín Polo, de 8 y 6 años respectivamente, también estaban ayer por el Campo con sus nuevos monopatines. "En casa también tenemos figuras de Sonic, un volante para la Nintendo o un móvil para niños", dejaba claro Martín.

