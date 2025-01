Emotivo adiós en San Juan al psiquiatra José Luis Mediavilla, "una figura imprescindible en Oviedo"

El psiquiatra de la ironía, amante de las letras y gran conversador –de interior y de calle– José Luis Mediavilla Ruiz fue despedido ayer en la basílica ovetense de San Juan el Real con un funeral al que asistieron muchos médicos y numerosos amigos. Fallecido el pasado viernes a los 87 años, de su predisposición al cultivo de la amistad da fe el hecho de que más de uno de los asistentes tenía pendientes conversaciones e intercambios literarios con el finado. "Hace poco me envió un libro que aún tengo sin recoger", relataba en los pasillos del templo Juan Sebastián López-Arranz, exrector de la Universidad de Oviedo y presidente de la Real Academia de Medicina de Asturias, de la que Mediavilla era miembro. "Hace un tiempo me invitó a cenar, me pasó libros suyos y teníamos pendiente conversar sobre ellos", señalaba en el exterior de la basílica Aurora Astudillo, catedrática de Anatomía Patológica.

El aforo de la iglesia estaba prácticamente completo. Acudió Ángel Álvarez, el especialista en medicina interna que atendió a Mediavilla –eran buenos amigos– en sus últimos días en el Hospital Centro Médico de Asturias. También Alejandro Braña Vigil, expresidente del Colegio de Médicos de Asturias. Y la catedrática de Psiquiatría Paz García-Portilla, última incorporación a la Real Academia de Medicina de Asturias. Y los catedráticos de Medicina José Paz o Juan Carlos de Vicente. Y el pediatra Venancio Martínez con su esposa, la oftalmóloga Carmen Junceda. Y el cirujano Luis Riera… "Mediavilla es uno de los grandes especialistas en psiquiatría de Asturias. Tenía una enorme empatía. Era un gran amigo, un gran profesor, capaz de grandes elaboraciones intelectuales. En realidad, era un historiador de la ciencia", destacó Julio Bobes. Por su parte, Carlos Suárez, exjefe de Otorrino del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), subrayó: "Era muy simpático, divertido y agudo. Un muy buen amigo con el que te sentías muy a gusto".

"¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor!", se cantó al inicio de la ceremonia religiosa, presidida por el rector de San Juan, Javier Suárez, y concelebrada por Javier Fernández Conde, asimismo catedrático de Historia Medieval, y Luis Ricardo Fernández, delegado episcopal de la Pastoral de la Salud. En la homilía, el párroco tomó pie de la fiesta de la Epifanía (Reyes Magos) celebrada en la víspera para exhortar a los asistentes a que "no perdamos nunca la luz de Dios que ha de iluminar nuestra vida". Del psiquiatra puso de relieve "su constante dedicación a los demás" y su legado de "cercanía, bondad y humanidad".

Al final de la eucaristía, las cenizas de José Luis Mediavilla fueron depositadas en el columbario familiar de la capilla de San José del céntrico templo ovetense. Allí reposa ahora el médico burgalés con su esposa, Mercedes Sánchez Álvarez, de la que enviudó en mayo de 2023, en lo que constituyó un zarpazo emocional del que nunca llegó a reponerse.

A continuación, numerosas personas se acercaron a José Luis y a Mercedes Mediavilla Sánchez, hijos del fallecido, para transmitirles sus condolencias. Junto a los hijos estaban sus respectivos cónyuges (Sonia García González-Moral y Marcos Fanjul Monzón) y las tres nietas del finado (Nora, Marina y Paula).

Nacido en 1937 en la localidad burgalesa de Quintanar de la Sierra, José Luis Mediavilla desarrolló la mayor parte de su vida profesional en la capital del Principado, adonde llegó en 1963, para incorporarse a la primera promoción de médicos residentes del Hospital General de Asturias. Más tarde, ejerció en el Hospital Psiquiátrico Regional y en el Ambulatorio de La Lila, y también como profesor. Era doctor en Medicina con especialidad en Neurología y Psiquiatría. Entre los galardones literarios que cosechó figuran el premio nacional de novela "La Hora XXV" (Barcelona), el "Tigre Juan" (Oviedo) y el "Casino de Mieres".

Según Josefina Martínez, catedrática de Literatura y viuda del lingüista Emilio Alarcos, José Luis Mediavilla "era una figura imprescindible en Oviedo, muy culto, un gran conversador, muy trabajador; un médico humanista y un gran lector, con un sentido del humor genial". Además, "tenía mucha amistad con Emilio, compartían todo lo que escribió y lo desdramatizaban todo". "Sé de primera mano lo mal que lo pasó después de quedarse viudo", puntualizó Juan López-Arranz.

