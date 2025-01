David Valiño, el enfermero que se jubila tras graduarse con 54 años

David Valiño vive sus primeros días de jubilado tras dedicarse los últimos once años a la enfermería. De ellos, cinco en el Hospital Monte Naranco. Este gallego decidió volver a la Universidad de Oviedo cuando se quedó en paro con 48 años al acogerse a un ERE presentado por su empresa, que fue una de tantas que cerró sus puertas por culpa de la crisis económica de 2008. Intentó buscar empleo sin éxito. "¿Qué haces a esa edad en casa?", se preguntó por aquel entonces y decidió volver a las aulas. Acababa de cumplir el medio siglo de vida y se matriculó en Enfermería donde sus compañeros de clase eran más jóvenes que sus hijos, según cuenta desde una terraza de Montecerrao donde echa la vista atrás a su vida.

La historia de David Valiño se empieza a escribir en La Coruña. "Allí nací, estudié hasta el instituto" y ya daba visos que lo suyo era el área sanitaria. Empezó Medicina en 1975, pero unos problemas psicológicos hicieron que agotase todas las convocatorias. Probó con la misma suerte en Oviedo, donde conoció a su mujer, Inmaculada Seva, y vivieron un noviazgo a distancia por culpa de la mili que hizo en Canarias. A su vuelta, se casaron. "Aquí me matriculé en enfermería pero antes de acabar, me ofrecieron un trabajo en una empresa que fabricaba calcomanías". Iba a ser algo temporal; de tres meses. Le eligieron por su buen nivel de inglés, ya que su destino iba a ser el departamento de exportaciones. "Mi compañero se iba al servicio militar y yo tuve un profesor que hablaba un inglés maravilloso. Además, tuve la suerte de que me pagaran un viaje de dos meses y medio a Londres".

Lo que iba a ser un trimestre acabó siendo más de dos décadas. Con la empresa viajó por medio mundo, pero todo se fue al traste con la crisis económica. "Primero, hicieron un ERE al que me acogí. Mi mujer trabajaba y preferí irme yo porque había compañeros cuyo sueldo era el único que entraba en casa". La situación lejos de mejorar, empeoró. "Hicieron un ERE de extinción", recuerda. Tocaba volver a empezar y el camino para nada fue fácil. "Yo dejé Enfermería cuando iba en segundo –de aquella eran tres años– y apenas me convalidaron unas asignaturas".

Hizo los cuatro años en la Universidad de Oviedo y, rememora, fue una "época muy buena". Algunos de sus profesores habían sido sus compañeros de clase en su primera etapa universitaria y acabó la carrera con 54 años. Con el título, se puso a buscar trabajo. "Llevé ochenta currículums vitae a residencias, sólo me llamaron de una y quedé en lista de espera". La impaciencia invadió su cuerpo. "Contacté con una agencia que buscaba enfermeras en España para trabajar en Inglaterra". Primero, le hicieron una entrevista por Skype para comprobar su nivel de inglés. Después, un 12 de octubre, le citaron para una reunión en Madrid. "Salí con un precontrato".

Tenía un mes para decidir si quería irse a vivir a Bedford, una ciudad de 200.000 habitantes situada al norte de Londres. En este tiempo, consultó con su familia si iba a emigrar y en noviembre de 2013 hizo las maletas. "Nos pagaban el viaje de ida, nos fueron a recibir al aeropuerto y te daban alojamiento el primer mes". Todo eran facilidades, aunque la situación en su familia era complicada porque cada uno de sus cuatro miembros estaba en una punta del mundo: "Mi mujer estaba en Oviedo, mi hija Alicia en Lisboa, mi hijo Diego en Bruselas y yo en Bedford". A pesar de las distancias, las comunicaciones eran continuas gracias a internet y la familia se desplazaba a verlo a esta ciudad donde había muchos españoles. "A Inglaterra no fui solo, fuimos 45 enfermeras más". Su destino fue un hospital que "estaba muy mal porque estaba bajando de categoría". Su destino fue una planta que dependía de Urgencias. "Teníamos 31 camas y nuestros turnos iban de siete de la mañana a siete de la tarde o al revés. La calidad de la asistencia sanitaria es mucho peor que la española, aunque las ratios sean más bajas".

Tras un año y medio allí en el que consiguieron recuperar el prestigio del hospital, volvió a Oviedo. Lo hizo sin un contrato fijo y probó suerte. "En 2015 trabajé quince días en Arriondas y un mes en el HUCA en Traumatogía". En 2016 hubo mejor suerte. "Estuve año y medio en el ERA y luego pasé al SESPA hasta acabar en el Hospital Monte Naranco". Allí vivió la pandemia y la tarde del pasado 22 de diciembre hizo su último turno. Cinco días más tarde 0se jubiló oficialmente. "Han sido once años y medio como enfermero".

Ya se ve que Valiño es un hombre inquieto y cuando piensa en qué hará a partir de ahora lo tiene muy claro. "Igual vuelvo a la Universidad a estudiar algo que no tenga numerus clausus". Eso sí, quiere volver a compartir pupitre con gente joven, nada de acogerse al programa universitario de mayores de cincuenta años.

