La muerte de Blanca Ojanguren podría tener más acusados en Tailandia

La policía tailandesa sigue investigando a fondo las causas que llevaron a la muerte de Blanca Ojanguren, la joven de 22 años, perteneciente a una familia muy vinculada a Navia, que falleció el pasado viernes tras ser atacada por una hembra de elefante en un centro turístico del país asiático cuando se encontraba de vacaciones junto a su novio ovetense, Francisco M. Después de haber presentado cargos contra el cuidador del paquidermo por presunta negligencia –Blanca y Francisco estaban bañando a la elefanta como parte de una oferta turística cuando esta le golpeó con la trompa–, los investigadores no descartan nuevas acusaciones para depurar responsabilidades y aclarar lo ocurrido.

El cuidador del animal, un trabajador del recinto turístico de 38 años, no ha sido arrestado por el momento, aunque las autoridades tailandesas están siguiendo los "procedimientos debidos" hasta llegar a un probable juicio en su contra. El cuidador no tiene antecedentes penales y la policía entiende que no existe riesgo de fuga, por eso sigue en libertad. Aunque los motivos de su supuesta negligencia no fueron aclarados, la cadena de televisión pública Thai PBS apuntó que el cuidador no tenía el equipamiento necesario, "cuchillos o ganchos", para controlar al animal en caso de necesidad.

La policía tailandesa también informó ayer de que la familia de Blanca Ojanguren no ha presentado ninguna denuncia, aunque sí han prestado declaración oficial. De cualquier forma, en este tipo de casos, las autoridades pueden proceder con las acusaciones pese a no haber una denuncia. Si la Justicia determina que no actuó de forma correcta, el hombre podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de cárcel y a una multa de 200.000 bat, unos 5.570 euros, según se recoge en el Código Penal del país asiático. La familia de Blanca Ojanguren, como publicó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, confía en que el cuerpo de la joven sea repatriado hoy o mañana.

