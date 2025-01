La perla del kárate vive en Oviedo

Una de las jóvenes promesas del kárate del país vive en Oviedo y entrena en el Gimnasio Arenas Sport. Al menos eso sostienen los expertos en este arte marcial y muchos de los entrenadores que conocen y han visto competir a Celia Suárez López, una niña de 13 años que lleva en los tatamis desde los cuatro y que tiene un currículum envidiable para su edad.

Celia Suárez cerró el año 2024 como tercera de España en el ranking de la categoría infantil de kumite (combate), ganando la Liga Nacional en Ávila y haciendo un noveno puesto en la Young League celebrada en La Coruña, una competición en la que participan karatekas de todo el mundo. "Peleé para meterme en las medallas, pero no siempre se puede ganar", explica la deportista con total humildad.

El buen año de Celia Suárez aún podría haber sido más completo si las lesiones la hubiesen respetado. A tan solo dos semanas de la celebración del campeonato de Asturias, la joven ovetense se rompió un brazo, concretamente el húmero, algo que le impidió competir en una cita en la que ya ha cosechado varios éxitos. No en vano, Celia tiene en su vitrina de trofeos tres campeonatos de Asturias en la modalidad de kumite y otros tantos en la de kata, logros que consiguió tanto de forma individual como por equipos.

La joven promesa del kárate entrena dos horas al día, aunque eso no le impide ser una buena estudiante y sacar buenas notas en su colegio Santa María del Naranco. Este año cambia de categoría –hasta ahora era juvenil y ahora pasa a cadete– y las rivales van a ser más duras, pero eso no le hace perder la ilusión. "Habrá que trabajar todavía más. No obstante, lo más importante es hacer deporte y pasármelo bien, después, si vienen los títulos mucho mejor", asegura Celia, que quiere agradecer el trabajo de sus entrenadores Ángel y Pablo Arenas y José Luis Martínez. "Este año aspiro a seguir con la selección asturiana y a volver a entrenar con la española", dice la pequeña.