Grech expone sus ilustraciones en la librería ovetense Matadero Uno

Verónica Grech (Avilés, 1977) presenta en la librería Matadero Uno de Oviedo una selección de sus mejores trabajos. Las ilustraciones que realizó entre 2018 y 2024 para publicaciones internacionales como "The Washington Post", "Los Angeles Times", "The Boston Globe", "The New York Observer", "The Telegraph" y "Vogue" permanecerán expuestas en el local hasta el 20 de enero. Su trabajo es reconocible por su estilo, por su carga conceptual y su tono comprometido. "La ilustración es mucho más que estética; es documentar, explicar y opinar", sostiene la artista.

Veronica Grech es bien conocida en el ámbito de la ilustración contemporánea y su trabajo está avalado por premios como el American Illustration, el Communication Arts, los World Illustration Awards y los de la Society of Illustrators of New York.

Con una gran profundidad conceptual y un estilo visual único, sus ilustraciones son muy demandadas en Estados Unidos, Inglaterra y Japón. Grech entiende la ilustración como "un puente entre la palabra escrita y el impacto visual, generando reflexiones profundas sobre los retos contemporáneos". En su obra es evidente su compromiso con los derechos humanos, las políticas feministas, las cuestiones de género y la educación.

La exposición de Matadero Uno se puede visitar de lunes a viernes en horario de 10.0 a 20.30 horas, los sábados de 11.00 a 15.00 y los domingos de 11.00 a 15.00.