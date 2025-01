El rock psicodélico de Nick Campbell reabre el Kuivi

Después de despedir el año 2024 por todo lo alto con un cartel de Nochevieja que incluyó a las bandas "Mujeres", "VVV Trippin’ You", "Miss España" y "Autoescuela", el espacio Kuivi dedicado a la cultura y el ocio en Almacenes Industriales ha cerrado el recinto durante unos días para retomar la programación la próxima semana, el jueves 16, con un invitado llegado desde California.

El regreso a la actividad de conciertos en directo de "la Kuivi", como escribe el propio Nick Campbell en sus redes, traerá a este guitarrista, cantante, poeta y actor teatral que lleva más de 15 años dando vueltas a la música en su país natal, de una costa a otra.

Desde Carmel-by-the-Sea , en Monterrey, Campbell se mudó a San Francisco en 1999 y desde entonces, explica, se arrojó en las brazos del pasado psicodélico de esta ciudad. Con multiinstrumentista, ha estado tocando con bandas de todo tipo, formaciones como "The shalants", "The Flagpoles", "My revolver", "Montra", "Tres palmas" y "Boots on the ground".

En solitario ha publicado trabajos como "Nepali Crow", "Lazy Circles", "Lakeside" o "Watching smoke move; we record it in our veins". En todas estas grabaciones, la música de Campbell explora las posibilidades del rock postpsicodélico, surf a su manera, contadas dosis de pop vagamente ochentero y lo-fi y añade al conjunto una clara voluntad de "songwriter" de guitarra cansada. Dedicado también al teatro y la poesía, su carta de presentación dice: "La sangre del pacto is más densa que el agua del vientre".

Su aterrizaje en el Kuivi, en gira española que le llevará antes por Cataluña, será el jueves 16 a las 20.30 horas.

