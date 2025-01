El plan de Mangado para la Fábrica de Gas espera el informe de Patrimonio

Pasados ya más de dos años desde que el fondo de inversión Ginkgo Advisor compró los terrenos de la Fábrica de Gas a EDP, el ámbito sigue sin desarrollarse, a la espera del desarrollo de un plan especial diseñado por el arquitecto navarro Patxi Mangado que está a la espera de un informe de Patrimonio que podría "condicionar toda la operación".

Lo recuerdan fuentes municipales, que confirman, también, que en todo este tiempo Ginkgo ha iniciado algunas labores de limpieza de la parcela, pero no ha presentado todavía una memoria económica justificativa que avale las expectativas de edificabilidad que tienen en el ámbito, de 23.000 metros cuadrados.

El concejal de Infraestructuras y Planeamiento, Nacho Cuesta, ha explicado, en este sentido, que las pretensiones de Ginkgo todavía deben aterrizar en lo concreto. Para que eso suceda el Ayuntamiento y la empresa necesitan resolver estas dos cuestiones básicas. Por una parte, el fondo inversor planteó consultas previas al área de Patrimonio del Principado de Asturias, relativas a la eventual supresión de elementos protegidos muy dañados, como es el caso de la marquesina de Sánchez del Río. Patrimonio ya ha enviado a los técnicos a inspeccionar la fábrica y los distintos elementos y se espera que en pocos días resuelvan esa consulta. El informe que salga del Gobierno regional podría afectar no solo a los elementos por los que Ginkgo y Mangado han preguntado, sino también a otras de las piezas singulares, pudiendo resultar vinculantes para el futuro plan especial que hay que desarrollar.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha recibido hasta ahora bocetos y aproximaciones al plan de Patxi Mangado, pero la tramitación urbanística requerirá un documento justificativo que deberá contar con una memoria económica. La cuestión final es que Ginkgo tiene que justificar de forma fehaciente los costes de la descontaminación y la rehabilitación que justifiquen la edificabilidad pretendida.

Según ha podido saber este periódico, el fondo inversor presentó a finales del año pasado un documento de trabajo interno que no era una memoria económica justificada pero en el que se argumentaba que Ginkgo perdía cuatro millones de euros con la operación tal y como estaba planteada en la actualidad. La eventual necesidad de ampliar la edificabilidad y la imposibilidad de hacerlo en la parcela es lo que abrió en su día la puerta a que el Ayuntamiento contemplara que Ginkgo podría verse compensado con edificabilidad fuera del ámbito. A este respecto, y en respuesta a algunas pretensiones que han circulado en ámbitos próximos a Ginkgo, Nacho Cuesta quiso ser rotundo y aclaró ayer que esta edificabilidad no se ubicará, "en ningún caso" en un ámbito como el de la fábrica de armas de La Vega. "Al revés", recalcó Cuesta, "allí el Ayuntamiento se encargó de introducir en el convenio la posibilidad de sacar la edificabilidad generada en ese ámbito y llevarla fuera, por lo que no tendría ningún sentido llevar allí edificabilidad de otra operación como la del Gas".

Suscríbete para seguir leyendo