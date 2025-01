El Calatrava tiene quien lo corteje y capta el interés de grandes empresas españolas que quieren abrir sede en el norte

A los seis meses de la adquisición de las tres plantas comerciales del edificio diseñado por Santiago Calatrava en el barrio de Buenavista, el Ayuntamiento de Oviedo casi no da abasto para atender a las empresas interesadas en instalarse allí. Lo que en su día era una idea que complementaba el proyecto que el equipo de gobierno tenía en mente cuando decidió hacerse con los 45.000 metros cuadrados del complejo ha ido cobrando más fuerza. En la actualidad, aseguran fuentes municipales, "las visitas de empresas interesadas al Calatrava son constantes", con varios proyectos nacionales que buscan establecerse en el norte de España y se han fijado en el edificio del barrio de Buenavista.

Cuando el equipo de gobierno de Canteli pagó 1,24 millones al fondo Stoneweg (el precio real fue 4,85 millones pero la diferencia se retuvo para saldar las deudas tributarias que arrastraban los locales) para quedarse con las tres plantas del Calatrava, la idea de que lo pudiesen ocupar empresas convivía con la de los usos dotacionales para el barrio (una exigencia de IU) y con la complementariedad que podía ofrecer al día a día del Palacio de Congresos. Esas otras dos patas no han desaparecido y el Ayuntamiento sigue desarrollando proyectos en ese sentido, pero el ritmo de visitas y solicitud de información de todo tipo de empresas ha experimentado un crecimiento inesperado en los últimos meses.

"No hay semana en que no recibamos, tres, cuatro o cinco llamadas preguntando por los locales", admite el concejal de Planeamiento, Nacho Cuesta, "y no hay semana en que no se realicen un par de visitas al complejo de Buenavista para que algunos de esos interesados puedan conocer el espacio".

Las visitas, señala el edil del PP, no dejan indiferente a nadie y refuerzan la idea de que el Calatrava resulta interesante al mundo empresarial. De momento, detalla, la tipología de los proyectos es muy heterogénea.

Nacho Cuesta describe una variedad de sectores interesados: ingenierías, auditorías o del ámbito formativo

El Ayuntamiento ha atendido visitas de proyectos de tipo ingenieril, grandes auditorías o empresas vinculadas a la formación.

Diversas resultan también las necesidades de espacio de estos proyectos, lo que según el concejal es una suerte, porque las naves del Calatrava parten de un diseño compartimentado, y con referencias catastrales independientes, que responden a esa variedad. En este sentido, las plantas comerciales del complejo incluyen desde grandes locales como el que ocupó en su día el Corte Inglés, de unos 3.000 metros cuadrados, hasta huecos de menos de 100 metros que en su día pudieron ubicar una mercería o una tienda de venta de aparatos tecnológicos.

Las propuestas más firmes que el Ayuntamiento ya valora con los técnicos municipales reflejan esa disparidad. En uno de los extremos, el Ayuntamiento, celoso con la información de esos interesados en ser los primeros en mudarse al barrio de Buenavista, asegura que hay un proyecto muy ambicioso que pretende ocupar una planta entera, 15.000 metros cuadrados, y que de hacerse realidad sería un elemento tractor para el resto del edificio y para toda esa zona de Oviedo.

Al otro lado, hay pequeñas empresas de diez trabajadores que también buscan espacio en el Calatrava. Aunque abundan en el perfil de los interesados las marcas nacionales que buscan abrir una nueva sede en Asturias, Cuesta detalla que también hay un perfil recurrente de empresas asturianas que nacieron en Oviedo y tuvieron que dejar el municipio al crecer. En este caso son proyectos que quieren volver a estar en la capital y que encuentran en el edificio de Buenavista el atractivo y el espacio suficiente para emprender el viaje de vuelta.

Dos fases

Para que todos estos planes cristalicen falta culminar dos fases previas, indica el edil de Planeamiento. Una tiene que ver con la puesta a punto de los locales. La otra, con el diseño de la fórmula que rija la ocupación de estos espacios.

La revisión y puesta a punto de todos los servicios de las instalaciones concluye en una semana

Respecto a la primera fase, Cuesta asegura que los trabajos puestos en marcha para confirmar que todas las instalaciones estaban en perfecto funcionamiento están próximo a acabar, en una semana, y los primeros informes técnicos son satisfactorios. Se ha procedido al cambio de potencia contratada y parece que servicios como las escaleras mecánicas o los ascensores funcionan con normalidad. "Los técnicos de Edificios y patrimonio y los de Alumbrado", relata Cuesta, "han estado trabajando de manera intensiva para que todo esté en perfecto estado de funcionamiento y las expectativas son muy buenas".

Por otra parte, otras áreas jurídicas analizan y desarrollan el modelo de relación contractual que se establecerá con las empresas, calculando los cánones de arrendamiento y estableciendo la forma en que se individualizarán los consumos de cada uno de los nuevos inquilinos.

El precio de compra por el que el Ayuntamiento se hizo con el edificio y los metros cuadrados del complejo permiten aventurar que el gobierno municipal podría ofertar, además, unos precios muy competitivos para este tipo de empresas y que la inversión realizada podría verse amortizada en un plazo mucho más breve de lo previsto inicialmente.

Detrás del éxito de visitas y proyectos varios para las plantas comerciales del Calatrava está también, matizan en el Ayuntamiento, la reaparición de agentes que en el pasado ya habían preguntado por el edificio y cuyo interés se ha reactivado con la adquisición formal de las plantas y con los anuncios sobre la recuperación de su uso "La impresión es que es un espacio enormemente atractivo en un entorno privilegiado; es muy ilusionante poder desarrollar este proyecto en los barrios del Cristo y Buenavista", concluye Nacho Cuesta.

