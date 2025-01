"Me di cuenta muy joven de que tenía la habilidad de hacer que la gente me escuchara"

El pianista Leif Ove Andsnes (Karmøy, Noruega; 1970) se formó en el Conservatorio de Música de Bergen, es discípulo de Jirí Hlinka y Jacques de Tiège. Es director fundador del Festival de Música de Cámara de Rosendal y asesor artístico de la Academia de Piano Profesor Jirí Hlinka, donde imparte clases magistrales. "The Wall Street Journal" se ha referido a él como a "uno de los músicos más talentosos de su generación". El jueves, 16 de enero, a las 20.00 horas ofrecerá un recital en las Jornadas de Piano del Auditorio, que organiza la Fundación Municipal de Cultura, en colaboración con LA NUEVA ESPAÑA. El programa incluye la Sonata para piano en mi menor, op. 7 de Edvard Grieg, la Sonata para piano n.° 29 y la "Sonata Etere" op. 129 de Geirr Tveitt, y 24 Preludios op. 28, de Frédéric Chopin.

-En Oviedo interpretará, además de música de Chopin, varias obras de dos compositores noruegos. ¿Algo en común entre la música de uno y otro autor?

-Edvard Grieg y Geirr Tveitt son muy diferentes, pero tenían en común el amor por la música folclórica de Noruega y el deseo de incorporar estos elementos folclóricos a sus composiciones.

-¿La música clásica noruega es suficientemente reconocida y apreciada a nivel internacional?

-Me resulta difícil juzgarlo. Edvard Grieg es un compositor muy querido; a veces me sorprende lo mucho y lo apasionadamente que gustan sus piezas en lugares como Asia. Otros compositores noruegos son más apreciados dentro de Noruega que fuera. En mi caso, ha sido importante poder elegir las piezas de esos compositores en las que más confío para defenderlas. La sonata de Tveitt que interpreto en el programa de Oviedo es una de esas obras. Es una composición épica, llena de intensidad rítmica y armónica, de un gran virtuosismo pianístico y de gran simplicidad en su núcleo, atravesado por dos melodías de carácter folclórico que recorren la mayor parte de la pieza.

-Se le considera un gran intérprete de la música de Grieg. ¿Es su compositor favorito?

-No. Si me pregunta por mis compositores favoritos absolutos, Grieg no estaría en esa lista junto a Bach, Beethoven y Mozart. Pero Grieg está cerca de mi corazón y me encantan sus melodías narrativas y sus armonías tan personales, que hacen que uno reconozca inmediatamente su música. La Sonata op. 7 que toco en este programa es una composición de un hombre joven, que está escrita en la estela de la tradición de Schumann y Mendelssohn, pero con la frescura y el temperamento de un joven e inspirado Grieg. Es una potente y fresca pieza del Grieg de 20 años, y me gusta mucho.

-Personalmente, ¿cuáles considera sus cualidades y puntos fuertes como pianista?

-Siempre es muy difícil analizarse a uno mismo, como persona y como artista. Desde muy joven me di cuenta de que tenía la habilidad de hacer que la gente me escuchara cuando tocaba, y estoy muy feliz por ello.

-¿Se siente cómodo actuando para el público español?

-He tocado regularmente en España a lo largo de los años y me encanta estar ahí. Me impresionan mucho los auditorios que se construyeron en España hace entre veinte y cuarenta años: ese país tiene salas de conciertos modernas maravillosas. Recuerdo que toqué por primera vez en Oviedo a principios de los 90, en un festival, el tercer concierto de Rachmaninov. Tengo muchas ganas de volver a ese maravilloso lugar.

-¿Qué proyectos musicales tienen para 2025 y cuál le hace más ilusión?

-Tengo numerosos recitales como solista a lo largo de este año, tanto con el mismo programa que presento en Oviedo, en Europa y Estados Unidos, como con otros, ya en otoño y en Sudamérica y Asia. Tengo muchas ganas de volver a tocar el 2º Concierto para Piano de Brahms, que no toco desde hace bastantes años. Y estoy muy ilusionado con un proyecto de grabación, con piezas a cuatro manos de Schubert, con el pianista Bertrand Chamayou, que se completa con varios conciertos. Y también espero con mucha ilusión la novena edición de mi festival en Noruega, el Festival de Música de Cámara de Rosendal, en agosto.