"Las hormonas no van a solucionar los problemas de género"

María Cruz Almaraz, médica especialista en Endocrinología y Nutrición, ha trabajado más de veinte años en la Unidad de Atención a Personas Transexuales (UAPT) en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Hoy, a las 18.00 horas, hablará en el Club LA NUEVA ESPAÑA sobre el "Informe Cass", que analiza las terapias aplicadas a los problemas de género en Reino Unido junto a los psicólogos Marino Pérez y Nagore de Arquer.

-¿Qué es el "Informe Cass"?

-Es un informe independiente realizado por encargo del servicio nacional de salud de Inglaterra y Gales y versa sobre la atención que reciben los menores con problemas de género. Se publicó en abril de 2024 después de cuatro años de trabajo.

-¿Qué concluye?

-Algo que ya sabíamos las que atendemos a estos menores: que ha aumentado muchísimo la demanda y que ha habido un cambio en el corte de los pacientes, de varones prepuberales a mujeres adolescentes. Además, ahora el problema del género tiene asociadas otras afecciones de salud mental. Creo que es un patrón que se reproduce en otros países occidentales.

-¿Qué más dice?

-Revisa las guías de práctica clínica y concluye que salvo las de Finlandia y Suecia no atienden adecuadamente a estos menores con estas características. La consecuencia es que se ha propuesto al sistema de salud británico una reestructuración del servicio y una investigación para ver y valorar qué tan útiles son los fármacos que se usaban sin evidencia sólida que apoye su suo.

-¿Por qué no valen esas guías?

-Con las leyes Trans se ha establecido que el modelo de atención es el afirmativo, es decir, se centra de manera prioritaria en la identidad de género sin tener en cuenta otras circunstancias y otras afecciones concomitantes que quedan sin resolver.

-¿Lo estamos haciendo mal?

-Se está haciendo de una manera inadecuada porque el perfil de los menores ha cambiado y si ha cambiado hay que ir a un modelo que atienda todos sus problemas de salud, no solo la identidad de género.

-¿Y es un problema de la ley?

-La ley Trans plantea atender la diversidad de género con tratamientos farmacológicos, y hay una serie de sanciones para las personas que no atiendan esta identidad o no reconozcan esta identidad. Pero esto puede ser debido a que las cosas no son tan simples. La persona no viene únicamente con el problema de identidad de género, sino con afecciones de salud mental complejas.

-¿Qué hay que hacer, entonces?

-Hay que atenderlo todo en conjunto, hay que verlo en su integralidad, no priorizando solo el género.

-¿Hay mucha confusión?

-Muchas veces la información que circula por las redes sociales, que es a la que accede la generación Z, está sesgada. No es todo lo veraz que debiera ser a este respecto.

-Ejemplos:

-Creer que las hormonas masculinizantes o feminizantes y los bloqueadores de la pubertad van a solucionar los problemas de los menores que nos consultan.

-Más.

-La creencia de que hay identidades de género fluido, no binario y que se trata con hormonas. Es evidente que no. Las hormonas son binarias. Son masculinas o femeninas, y tratar todo esto de forma farmacológica o quirúrgica puede ser un error de consecuencias irreversibles. Hoy lo desconocemos, pero empezamos a ver algunas personas que destransicionan, aunque a la mayoría les cuesta decirlo.

-¿Qué le diría a un menor con problemas de identidad de género?

-Que acudiera a un equipo multidisciplinar y que no todo se resuelve mediante tratamientos hormonales. Hay que atender otro tipo de situaciones.

