Tormenta de ideas: de la Fábrica de Gas a naves en el polígono de Olloniego

Dos son los proyectos más relevantes que tiene Oviedo por delante: la reconversión de la fábrica de armas de La Vega propulsada por el Estado, el Principado y el Ayuntamiento, y la rehabilitación de la Fábrica de Gas de la mano del fondo europeo Ginkgo Advisor. En fase de diseño se encuentra este último, después de que en junio comenzasen las primeras demoliciones de los elementos no protegidos. "Nos encargamos de la dirección de obra". Son palabras de Guillermo Iglesias López, de Ingeniería Trading, quien remarca que habrá una segunda fase. Todo como trabajo previo a la reapertura de estos terrenos, en los que se prevé una mezcla de usos con la construcción de 158 viviendas y nuevos espacios urbanos. La inversión se prevé de 52 millones de euros.

Esta no es la primera vez que esta ingeniería deja su huella en la ciudad, donde tienen oficina con vistas privilegiadas a la calle Pelayo y el teatro Campoamor. "En el polígono de Olloniego-Tudela construimos naves", recuerda Iglesias, quien en todo momento tiene presente a su padre, Miguel Iglesias Amunátegui, que falleció hace dos años dejando un legado empresarial que continúa muy presente hoy en día.

Corría el año 1989 cuando este funcionario de Obras Públicas pidió una excedencia en su puesto de trabajo. "Había incompatibilidad para estar al mismo tiempo en el sector privado y en el público". Sus especialidades eran la ingeniería civil y el cálculo de estructuras, y montó en 1991 Ingeniería Trading, cuya sede en un primer momento estaba en el edificio de La Cúpula de la calle Uría. Cuatro años más tarde hicieron el traslado a las oficinas donde están ahora. "Aún recuerdo que le temblaba la mano a la hora de firmar la hipoteca; la cuota era de 460.000 pesetas al mes". Para alcanzar esta cifra hacían falta muchos encargos, y lo consiguió. Esta empresa acumula hoy en día 386 proyectos completados y, de ellos, 38 son internacionales, recuerda Iglesias, que desde 2009 lidera en solitario la firma.

Durante años siempre contó con la colaboración de su padre. Siempre estaba ahí para resolver sus dudas y echar una mano. "Me falta el jefe. Éramos muy distintos trabajando; cada uno a su manera. Tenía mucho empuje y positivismo". En estos más de treinta años de actividad no todo ha sido un camino de rosas. Primero les tocó superar la crisis económica de 2008. Después, hace un lustro, llegó la pandemia. "Aquí nos salvamos gracias a que nos coincidió que teníamos en marcha un proyecto internacional y mantuvimos nuestro nivel de trabajo sin recurrir a ertes. Yo venía a la oficina; era el único que podía, y el resto teletrabajando desde sus casas", recuerda Iglesias.

De los malos momentos siempre se sacan buenas experiencias, y una de ellas han sido las reuniones telemáticas. Iglesias se ha bajado del coche para hacer miles de kilómetros al año porque "diseñamos todo sin movernos desde Oviedo", y esta empresa está enfocada, sobre todo, al sector privado. "La ley de contratación nos resulta muy dura; el precio de un ingeniero se oferta en 28 euros; un precio muy bajo y nosotros necesitamos facturar". La plantilla está formada por doce personas y dos son las líneas de trabajo que tiene. "Por un lado, trabajamos para plantas industriales en un ámbito más local como Arcelor, ThyssenKrupp, Asturiana de Zinc y Fertiberia. Por el otro, somos subcontratistas de proyectos internacionales de firmas como Duro Felguera, Isastur o TSK".

Con los primeros, detalla, hacen proyectos "todos los años". "Nos llaman directamente y, a veces, surgen proyectos de envergadura que les dan trabajo para varios meses. Suelen mantener el equilibrio y van distribuyendo si tienes poca carga de trabajo. Ellos tienen comprensión y nosotros estamos contentos". Los proyectos les han llevado a dejar su huella por medio mundo. Por ejemplo, diseñaron una planta de electrolisis en Noruega para ThyssenKrupp, con Rioglass trabajaron en Francia y con TSK en República Dominicana.

La facturación de esta empresa oscila entre los 800.000 euros y el millón. Aunque Iglesias subraya que el sector vive diferentes momentos. "Grandes ingeniarías no están pasando por buenos momentos. Duro Felguera está en preconcurso de acreedores, Imasa no tiene una buena situación, Arcelor es una montaña rusa... Nosotros vamos día a día y, por ejemplo, los meses de agosto y septiembre del año pasado fueron meses malos". Otra de las premisas de Iglesias es que no buscan el crecer. "Queremos mantener el nivel de trabajo; nos movemos en un rango de entre diez y catorce trabajadores. Nunca nos bajamos de estas cifras y en nuestra plantilla tenemos empleados con una antigüedad de veinte años, que son de la casa". Otros son más jóvenes y, cuando necesitan hacer contrataciones, se dan de bruces con la falta de personal cualificado. "Para una población como Asturias tenemos muchas ingenierías. Nosotros lo que buscamos es gente con voluntad y ganas de aprender conocimientos propios. No nos importa formar a la gente y nos nutrimos bastante de los delineantes que se forman en el Instituto Fleming". También apuestan por la modalidad de prácticas y, si la experiencia es satisfactoria para ambas partes, se quedan. "Siempre buscamos un perfil miltiusos", concluye Iglesias.

