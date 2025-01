Hevia Ballina: "Me siento muy gratificado de recibir esta obra"

"Este es un momento de sentimiento por esta profunda entrega y generosidad, de hacerlo entre amigos y cómplices; me siento muy gratificado de recibir y de que se me dedique esta obra". Con este sentir y emotividad, el canónigo de la Catedral y exarchivero de la diócesis de Oviedo, Agustín Hevia Ballina, agradeció el acto conmemorativo a su trayectoria que le brindó ayer por la tarde el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) en su salón de actos. El encuentro fue también un momento de presentaciones, en concreto el de la obra "Colletanea in honorem Avgvstini Hevia Ballina", que hace un recorrido por los trabajos desarrollados por el sacerdote. Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA; Andrés Martínez Vega, subdirector de la institución; Francisco Javier Fernández Conde, miembro de número del organismo cultural, y Adolfo Mariño Gutiérrez, vicario general de la diócesis de Oviedo, arroparon al homenajeado en un acto con presencia del director general de Cultura del Principado, Pablo León.

"Me siento feliz y satisfecho de saldar una deuda que teníamos con nuestro querido y admirado miembro de número del RIDEA", afirmó Ramón Rodríguez, que se encargó de presentar el acto. El director de la institución cultural calificó el homenaje concedido al religioso como "merecidísimo" y ensalzó su labor investigadora en muy diversos campos del saber y de la cultura, eso sí, "siempre comprometido con la Iglesia".

Además de elogiar la citada actividad, hizo lo propio respecto a su labor de custodio y transmisor de la cultura, definiéndole como un "amante incondicional de los libros". En este sentido, Hevia Ballina fue director de la biblioteca del Seminario Metropolitano de Oviedo, donde también ejerció como profesor de lenguas clásicas al dominar el latín, el griego y el hebreo; por otro lado, conservador de la rica documentación eclesial del Archivo Diocesano regional. "Es un extraordinario trabajo", reiteró Rodríguez, que también aludió a sus "profundas" homilías en su querida parroquia de Santa María de Lugás y la liturgia que ofreció en los respectivos funerales de sus padres, con la que dio "tanto consuelo" al director y a sus familiares.

Para Andrés Martínez Vega, gran impulsor del reconocimiento y coordinador de la obra junto a la profesora de Filología de la Universidad de Oviedo y miembro del RIDEA Marta Pérez Toral, ha sido "un honor" editar el tomo. "La obra de don Agustín es muy dispersa y extensa y hemos tratado de recuperarla con esta publicación", manifestó. Como introducción, recordó cuando Hevia Ballina le comunicó su pretensión de ingresar en el organismo que ayer le homenajeó. Además, expresó en nombre del homenajeado el recuerdo hacia su madre, "a la que debía todo" y que fue "artífice de su vocación".

"Los libros son un reflejo de la personalidad que los escribe y, aunque este no está hecho por él, engloba su trabajo y es un gusto cogerlo, contemplarlo", declaró Francisco Javier Fernández Conde, del que se incluye un artículo en la obra. El académico subrayó la imagen de la portada, en la que aparece la Catedral de Oviedo y Santa María de Lugás, los "dos amores" de Agustín.

El vicario general definió a Hevia Ballina como "santo y seña" en las diócesis nacionales y extranjeras. "Su nombre sabe a archivos, historia, teología, bibliotecas, investigación; un hombre que ama a su tierra y tiene cientos de escritos de la Iglesia", concluyó el religioso, "honrado" de haber sido uno de sus alumnos.