"La pintura, al final, es un gran refugio"

La pintora Sara Canteli (Oviedo, 1999) se toma la creación como un reto permanente. Buena parte de sus últimas pinturas se puede contemplar en la galería Sala Sola de Gijón, hasta el 31 de enero, de lunes a viernes en horario de 17.00 a 20.00 horas. Un arte abstracto, con derroche de color que acoge y protege el ser y el estar sin el rigor sentencioso del tiempo.

-Tras sus comienzos pictóricos, ha conseguido definir un estilo. ¿A pesar de eso que se dice de que un pintor está siempre en constante evolución?

-Hay siempre un progreso y un desarrollo evolutivo en toda la obra de un pintor, pero creo que al final lo principal es la esencia, la firma, el sello de cualquier pintor. Me enamoré hace muchos años del arte abstracto porque creo que es con el que mejor se expresan las emociones . He visto una progresión en la pintura que he hecho estos años. No he abandonado la abstracción, pero me he ido transformando. Digamos que he crecido con la pintura y ella ha ido creciendo conmigo. He evolucionado hacia un arte figurativo compaginado por supuesto con la abstracción: una abstracción figurativa.

-¿Se refleja en la exposición la búsqueda de lo intemporal y el equilibrio con la naturaleza?

-Esta muestra quizás sea la que más se yuxtapone a la naturaleza y a los lugares habitados o inhabitados. Para mí la pintura es muchas cosas, pero al final es un gran refugio. He intentado representar gráficamente espacios donde el espectador se encuentre o pueda perderse en ellos o permanecer en esa incertidumbre sin condición, alejados de la temporalidad. Son espacios un poco bucólicos, pero también entremezclados con un gran cromatismo y lleno de contrastes.

-¿Juega con el color?

-Sí, claro, es una especia de juego que tiene detrás mucho estudio y concepto. Al final se busca un cromatismo o armonía o todo lo contrario. Creo que la pintura no solo ha de ser bella, sino transmitir un mensaje. Hay veces que a través de esos colores podemos apelar al espectador y hacerle sentir lo que queremos representar con los cuadros, lo que yo intento desde el juego siempre desde una interpretación lo más profesional y sincera.

-¿A qué pintor le gustaría parecerse?

-Tengo motivos suficientes para mirar a muchos pintores, tenemos una cultura artística espectacular. En cuanto al tema de la abstracción y del paisaje envidio totalmente la pincelada y la búsqueda de la luz de William Turner, que transporta a aquellos incendios o desembarcos en Londres. En el plano figurativo, en el que poco a poco me voy adentrando, envidio la figura de Gustav Klimt, con su técnica brillante pero sin llegar al hiperrealismo puro, lo que parece increíble; tan admirable como envidiable.

-Trabaja de enfermera en un hospital, ¿cómo afronta luego el periplo artístico?

-Soy enfermera de atención primaria en un centro de salud en Oviedo y creo que ambas profesiones me las tomo con enorme vocación y respeto con la intención de continuar siendo una eterna aprendiz. Me ayuda mucho compaginarlas, aunque hay momentos de mucho trabajo en ambas. Es un bálsamo salir del trabajo y poder dedicar este tiempo al arte. Y transportar esa parte del arte al trabajo, esa clave humanística y de gran sensibilidad que pueden favorecer la cultura y las humanidades en el plano sanitario, que nos puede parecer hostil y frío.

-¿Cómo lleva la interacción con el resto de artes?

-He tenido la inmensa suerte de crecer rodeada de libros, discos y películas. Creo en el sumatorio a la belleza de todas las artes. Se lo tengo que agradecer a mis padres, que han gestado un entorno cultural activo, del que he bebido. Mi hermano y yo nos beneficiamos de todo ello. Como hija de poeta me ha inspirado la obra de mi madre Sara Bárcena, por ejemplo con una obra de ella que se llama "Náufraga" que está en la exposición de Sala Sola y cuenta con su beneplácito.

n

Suscríbete para seguir leyendo