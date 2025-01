Los planes de Cultura para el Museo de Bellas Artes: que vengan los mejores profesionales a disputarse la dirección

El Museo de Bellas Artes de Asturias celebró ayer la primera junta de gobierno del año y la que fue la última con Alfonso Palacio como director. El historiador del arte gijonés se incorpora el 1 de febrero al Museo del Prado, donde ejercerá como director adjunto de Conservación e Investigación –a los efectos será el "número 2" de la gran pinacoteca española– tras once años en el Bellas Artes de Asturias, de ahí que buena parte de la reunión se invirtiera en lo que más urge a la institución: la búsqueda de un candidato que ocupe la dirección.

Por eso mismo, en la reunión se trabajó sobre las bases que regirán la convocatoria para la cobertura de dicha plaza, "que serán fruto del diálogo y el consenso entre las diferentes personas que forman parte del máximo órgano de la pinacoteca asturiana", indicó la consejera de Cultura y presidenta del patronato, Vanessa Gutiérrez.

Los patronos se mostraron implicados en "hacer el mejor borrador de bases posible", para favorecer que el Museo de Bellas Artes, "que está en un buen momento, sea atractivo para aspirantes de dentro y de fuera de la región, y de dentro y fuera de España, ya que sabemos de ese interés; eso es lo bueno, que venga los mejores profesionales posibles a disputarse en buena lid esta dirección", indicaron miembros del patronato.

El próximo cuatrimestre habrá cuatro nuevas exposiciones

Tras la reunión de ayer solo quedarían "retoques" a ese borrador, que contempla que la plaza sea resuelta en base al análisis de un "jurado amplio, aún sin definir pero que será amplio", indicó Alfonso Palacio. Sobre el perfil que se busca, interesa elegir "el mejor profesional a partir de una conjunción de méritos, experiencia y planes de actuación para el museo".

Mientras llega ese director o directora, en un proceso que aún se demorará meses, se ratificó ayer a Gabino Busto, conservador de Arte Antiguo del Museo, una de las personas con más peso en la institución y también de las que más tiempo lleva en plantilla, para que ejerza como máximo responsable y el interlocutor necesario ante la Consejería y las instituciones.

La consejera no dejó de trasladar ayer a Alfonso Palacio "el agradecimiento del Gobierno de Asturias por su encomiable labor al frente de uno de los principales equipamientos culturales públicos del Principado". Hubo también otro agradecimiento, a la Asociación de Amigos del Museo, personificada en su máximo responsable, Alfonso Martínez. Además, se presentó al patronato la programación del museo para el próximo cuatrimestre, la última bajo la firma de Palacios, que también "he dejado avanzados proyectos que ya están más o menos impulsados, aunque será el próximo director quien deba valorar si salen adelante o no".

En cuanto a la programación del cuatrimestre que hoy mismo se presenta en el Museo, constará de "cuatro exposiciones que son muy ambiciosas y una obra invitada muy buena procedente del Museo de Bellas Artes de Valencia", detalló Alfonso Palacio.

