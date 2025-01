La Florida pide el arreglo del acceso al "puentín" que va hacia la Argañosa

Los vecinos de La Florida le piden al Ayuntamiento que tome medidas cuanto antes para arreglar el acceso al "puentín" que une el barrio con Ventanielles, el antiguo acceso a los talleres de Renfe. Se trata de una pista de tierra que parte del entronque de Sela Sampil con Rafael Gallego Sainz y que durante cincuenta metros atraviesa una parcela sin urbanizar hasta llegar a la pasarela, un paso que conecta con la calle Argañosa, a la altura del número 126, y que es muy utilizado. "Los días que hay lluvia se forma un barrizal. Es sin duda la peor calle de Oviedo", sostiene Modesto López, presidente de la asociación vecinal del barrio.

Maleza entre la calle Luis Sela Sampil y las vías del tren. / LNE

El Consistorio prometió que iba a arreglar esa zona del barrio, pero por el momento los vecinos no saben nada. "Es necesario que se haga cuanto antes, llevamos muchos años así y ya no podemos esperar más", dice Modesto López, que también exige la reparación de la estructura del "puentín" y todo su entorno. "Parece que se va a caer abajo en cualquier momento. Está protegido por vallas de obra y los hierros están llenos de óxido. Además, no hay ni una gota de luz y pasar por aquí cuando está oscuro es para tener miedo", señala el representante vecinal.

El colectivo que preside López también exige que se limpie la maleza de los espacios que hay entre la calle Luis Sela Sampil y las vías del tren. "Esto está todo lleno de ratas", sostiene.