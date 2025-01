Canteli pide al Principado y a la Seguridad Social más "control" en el viejo HUCA

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, responsabilizó este miércoles al Principado y a la Tesorería de la Seguridad de no haber ejercido las "labores de control" que les correspondían en el viejo HUCA como propietarios de los terrenos. El regidor instó a ambos organismos a reforzar la seguridad "con la Policía Nacional o seguridad privada", descartando la posibilidad de desplegar Policía Local en la zona. "No es función nuestra. Hacemos lo que nos pidan, pero en este caso no tenemos medios", puntualizó el representante municipal.

Canteli aprovechó un acto para reivindicar el buen funcionamiento de la comisión de seguimiento de la recuperación del antiguo hospital impulsada junto al Principado a petición del Ayuntamiento, subrayando entre los mayores logros la adjudicación de los trabajos para derribar los edificios propiedad del Principado a cambio de 4,3 millones de euros. "Todo ese recorrido está hecho entero", indicó, aunque admitió el abandono del recinto y recordó que debido a esa situación a él no le corre prisa abrir el recinto de La Vega, como pide la oposición. "No corre prisa abrirla porque en unos días no dejarían ni las puertas", argumentó.

Preguntado por las palabras del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en un acto celebrado en la AMSO el martes, en el que el representante regional aseguró que el Principado destinaba más inversión este año a Oviedo que el propio Ayuntamiento, el Alcalde negó la mayor. "Echó mal las cuentas, a lo mejor es de letras", ironizó Canteli, que, por un lado, reivindicó el esfuerzo inversor municipal en proyectos que van desde la reforma del Palacio de los Deportes a unos trabajos de saneamiento a Sograndio y por otro afeó al Principado que se haya olvidado de proyectos como la Ronda Norte, la variante de Trubia o el paso a nivel de San Claudio. "La comparación no procede, a veces se despistan un poco", declaró, lanzando un dardo al ejecutivo de Adrián Barbón.

