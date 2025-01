Las carreras ilegales de Olloniego, al descubierto: una gran turba nocturna y abucheos a quienes pasan por allí

Sábado, once de la noche. Las calles del polígono de Olloniego-Tudela, habitualmente desiertas a esas horas, están repletas de coches aparcados a los lados de la recta de entrada. La imagen es similar a la de los alrededores del Carlos Tartiere cuando el Oviedo juega en casa. Un vecino de la zona graba con su teléfono móvil cómo los ocupantes, riadas de personas, caminan por las aceras hacia la rotonda situada entre Anieves y Tudel Agüeria, que ya está completamente tomada por el gentío. Se escucha el rugir de los motores y los coches más tuneados se preparan para participar en un «espectáculo» que se repite con frecuencia desde hace alrededor de un año y que trae de cabeza a quienes viven cerca del polígono: carreras ilegales y concursos de derrapes (drifting) que ponen en peligro las vidas del resto de conductores.

El problema es muy serio. Según explicó este jueves el concejal de Seguridad Ciudadana, en estas quedadas participan incluso conductores que vienen desde fuera de Asturias en busca de un subidón de adrenalina y cada vez son más los espectadores que arriesgan su integridad por verlos de cerca. Se dan todos los condicionantes para que ocurra una desgracia, así que hay que cortar por lo sano y hacerlo cuanto antes. «Vamos a adoptar una serie de medidas para acabar con esto y comenzaremos este mismo fin de semana (desde hoy viernes). Lo primero que haremos será extremar la vigilancia y enviar patrullas para evitar estas prácticas, pero también estamos estudiando otras actuaciones», señala José Ramón Prado.

La Policía Local no estará sola para luchar contra las carreras ilegales en el polígono de Olloniego-Tudela. Los mandos del cuerpo municipal se reunieron este jueves con responsables de la Guardia Civil para actuar de forma coordinada. «Además de aumentar la vigilancia, también estamos estudiando otras posibles medidas, como puede ser la instalación de badenes en las zonas en las que se organizan estas carreras o la instalación de alguna cámara de vigilancia», explica el concejal de Seguridad Ciudadana. «La instalación de cámaras sería medida más efectiva, pero esta actuación no estaba prevista dentro de los presupuestos y es algo costoso porque tendríamos que traer la fibra desde lejos. No obstante, vamos a estudiar seriamente esa opción», insiste José Ramón Prado.

Diego Cortina, inspector de la Policía Local, también recordó que todos aquellos conductores que participan en este tipo de carreras se exponen a acabar en los juzgados. «Las sanciones más frecuentes son administrativas, pero también pueden convertirse en delitos de tipo penal. Cuando una conducción temeraria supone un riesgo para la vida de los demás la denuncia se tramita por la vía penal, por poner un ejemplo»·, señala Cortina. «En estos casos también hay muchas sanciones a coches modificados con piezas que no están homologadas, excesos de velocidad, positivos en alcohol o drogas... La cuantía de las multas varía en función de la infracción, pero pueden llegar a ser muy altas», añade el inspector.

Laureano Ramos, que es el alcalde de barrio de la zona de Tudela Agüeria, asegura que los vecinos ya están hartos. «Suelen venir los viernes y los sábados sobre las once de la noche. Ya llegan muy rápido desde la entrada del pueblo. Cuando se juntan todos empiezan las carreras y las derrapadas», relata. «La última vez que conté había más de sesenta coches participando y más del triple que vinieron con espectadores. Arrancan las señales, no dejan dormir a los vecinos... El pasado fin de semana tiraron hasta una traca de petardos a las tres de la mañana. Esto se ha desmadrado por completo», señala Ramos. «El otro día un chico del pueblo que venía de trabajar se encontró con dos coches enfrente sin luces y adelantándose. Un día va a haber una desgracia», añade con la esperanza de la prometida actuación policial acabe con esta práctica.