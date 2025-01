El Centro Asturiano abre la admisión de nuevos socios tras catorce meses: ¿cuál será la cuota de entrada?

Buenas noticias para aquellos que deseen ingresar a una de las entidades sociales y deportivas más importantes del municipio y de la región. El Centro Asturiano de Oviedo anunció ayer la apertura de solicitud de acceso a nuevos socios, un proceso que llevaba paralizado catorce meses, desde noviembre de 2023. El plazo de entrega de la documentación para optar a un carné se abre dentro de exactamente una semana, el viernes 24 de enero, a las 10.00 horas. La recepción de solicitudes de inscripción será, eso sí, "limitada y temporal", así que es recomendable que los interesados hagan llegar su solicitud lo antes posible porque se elaborará una lista de espera. El formulario está disponible desde hoy en la página web del Centro y en sus oficinas del Naranco y Uría.

"Hubo muchísimo interés y llamadas preguntando para hacerse socio durante el último año", explica el presidente de la entidad, Gerardo Martínez Quesada. Para el directivo, la razón para tanta demanda está clara: "Lo que ofrece el Centro asturiano no hay club en Asturias que lo haga, y pocos hay en España". La Junta Directiva del Centro sancionó dicha apertura este lunes y fijó una única cuota de entrada de 3.630 € por unidad familiar.

El Centro considera esta una "gran oportunidad" para formar parte de la comunidad, que ronda los 18.000 miembros, según los últimos censos disponibles, y poder "disfrutar" de sus instalaciones, eventos y actividades deportivas. Estas últimas cuentan con la participación de más de 6.000 personas.

Reinversión en el socio

Martínez anuncia que lo que la junta directiva busca con la medida es "reinvertir económicamente" en el socio a través de las prometidas mejoras de las instalaciones, como podría ser la reconversión de la antigua piscina climatizada en una sala multifunción, así como del programa de actividades.

La razón de ser de este movimiento largamente esperado, ya que el último socio obtuvo su carné en el tiempo de descuento del mandato del predecesor de Martínez, José Manuel Granda, radica en "cuadrar el presupuesto". Durante el último ejercicio, la entidad perdió "alrededor" de 400 socios, estima el presidente, lo que se traduce en un decrecimiento de "90.000 o 100.000 euros" en ingresos en cuotas. La directiva considera que "es el momento" de recuperar ese flujo monetario del que no se dispuso el año pasado.

En cuanto a las bajas registradas durante 2024, las causas principales son dos. La primera es el fallecimiento de los titulares. La otra recae en los asturianos en el exilio, que decidieron prescindir de su condición dado que no hacían uso de ella al no tener perspectivas de regresar al Principado. Aquellas que el Centro ha cursado de oficio, por no estar al corriente de pago de las cuotas, son "residuales", asegura Martínez.

Aunque hayan quedado unas 400 plazas disponibles, no significa que todas vayan a cubrirse, subraya el presidente. Hasta nuevo aviso, se expedirá un número limitado de filiaciones, el "suficiente" para alcanzar un "equilibrio", tanto en las cuentas que se presentarán próximamente, como en densidad de socios.

El día 24 se abren las inscripciones El formulario de solicitud de ingreso en el Centro está disponible, desde hoy, en las oficinas del Naranco, de Uría y en la página web del club. El plazo de presentación del impreso para figurar en la lista de espera se abre a las 10.00 horas del día 24. La cuota única de entrada es de 3.630 € por unidad familiar.

Suscríbete para seguir leyendo