Día de perros en la basílica de San Juan de Oviedo: cuando las mascotas son también feligreses

"Niko", un teckel de pelo corto y patitas a ras de suelo, ve tantos perros a su alrededor que no sabe elegir con cual de ellos jugar. Sólo tiene dos años y muchas ganas de juerga. A su lado está "Thor", un boxer que ya es "ancianete", según su dueña, y que cada vez tiene más malas pulgas, así que es mejor que "Niko" intente divertirse con otro, por si las moscas. Opciones tiene de sobra. Faltan cinco minutos para la una de la tarde y frente a la basílica de San Juan hay decenas de mascotas –la mayoría perros– para celebrar junto a sus dueños San Antón, el patrón de los animales domésticos. "Es una tradición y vengo todos los años. Los animales son como cualquier otro miembro de la familia y vengo a pedir que estén sanos", dice Maria Eugenia Salvador, que tiene en casa a "Chloe", "Eder", "Xana" y "Venus" y ayer los llevó a todos a la basílica de San Juan. "Son como nuestros hijos", dice su pareja, César Sánchez.

El párroco de San Juan, Francisco Javier Suárez esperó a la una en punto para iniciar un acto en el que el sacerdote pidió "respeto y cariño" para todos los animales. "Hay personas que los maltratan y eso no puede ser. Vamos a pedirle a San Antón que eso no ocurra", dijo antes de comenzar a bendecir a todas las mascotas presentes a las puertas del templo. "Quienes hacen daño a un animal no están para vivir en sociedad, eso está muy claro", defiende con contundencia el escultor Kiko Urrusti, que tiene su taller en los bajos de la iglesia de San Juan y ayer se escapó un rato con su perra "Kobi", una border collie que se ha convertido en su compañera inseparable. "Se quieren un montón y en casa no podemos vivir sin ella", dice mientras la acaricia.

EN IMÁGENES: Bendición de mascotas por San Antón en la basílica de San Juan de Oviedo / Fernando Rodríguez

Ana Menéndez también está enamorada de "Dory", una galga que va con ella a todos lados y es su ojito derecho. "Las mascotas nos dan mucho, así que nosotros tenemos que dárselo todo. Cuando se adquiere un compromiso y tienes un animal hay que cuidarlo", señala. "Los perros necesitan salir, cariño, cuidados... Todo eso son responsabilidades que se adquieren y que los dueños tenemos que respetar por encima de todo", añade una vez que "Dory" ha sido bendecida por el párroco de San Juan.

"Lucas" y "Epi" son amigos. Se conocen de jugar a diario en el Campo San Francisco, así que sus dueñas, Carmela Fernández y Vicky Suárez, también lo son. "Hay que sacarlos todos los días y nosotras aprovechamos para vernos y charlar un poco de nuestras cosas", explica Carmela. "Hoy estamos aquí para pedir que tengan salud y que nos duren mucho tiempo porque son la alegría de nuestras casas", afirma Vicky con "Epi" en brazos.

"Coco" se llama así porque nació un 10 de enero, el mismo día que falleció la icónica diseñadora francesa Coco Chanel aunque unos cuantos años más tarde. La diva de la moda murió en 1971 y "Coco" acaba de cumplir tres años. Ayer acudió a la basílica de San Juan con sus "abuelos", Esperanza García y Julián Ruiz-Cantabrana. "Es de nuestra hija, pero no nos molesta cuidarla porque nos da mucha alegría", confiesa ella.