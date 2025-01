El dispositivo de la Policía Local de Oviedo y la Guardia Civil espanta a los participantes en las carreras ilegales de Olloniego

El dispositivo conjunto que han puesto en marcha la Policía Local de Oviedo y la Guardia Civil para acabar con las carreras ilegales en el polígono de Olloniego-Tudela comienza a dar sus frutos. A lo largo de la noche de ayer, la primera jornada de controles y vigilancia exhaustiva en el parque empresarial, no se produjo ninguna concentración de vehículos. Ni siquiera hubo una afluencia significativa de coches a una zona en la que este tipo de "espectaculos" venían siendo habituales durante los últimos fines de semana. No en vano, a lo largo de toda la noche los agentes sólo pararon a dos vehículos, que no dieron positivo en el control de alcohol y drogas y cumplían estrictamente con todas las normas de circulación. "Seguiremos trabajando hasta erradicar el problema por completo", promete el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado.

Prado, advirtió esta semana que el dispositivo de vigilancia iba a ponerse en marcha y eso pudo haber espantado a los participantes en este tipo de carreras. Según Prado, en estas quedadas participan incluso conductores que vienen desde fuera de Asturias en busca de un subidón de adrenalina y cada vez son más los espectadores que arriesgan su integridad por verlos de cerca. Se dan todos los condicionantes para que ocurra una desgracia, así que la intención es cortar por lo sano y hacerlo cuanto antes. «Vamos a adoptar una serie de medidas para acabar con esto y comenzaremos este mismo fin de semana. Lo primero que haremos será extremar la vigilancia y enviar patrullas para evitar estas prácticas, pero también estamos estudiando otras actuaciones», dijo el pasado jueves José Ramón Prado. Las patrullas policiales volverán hoy al polígono para continuar con la vigilancia.

Pero los controles a pie de carretera no serán las únicas medidas que tome el Ayuntamiento para acabar con las carreras ilegales y las competiciones de derrapes. «Además de aumentar la vigilancia, también estamos estudiando otras posibles medidas, como puede ser la instalación de badenes en las zonas en las que se organizan estas carreras o la instalación de alguna cámara de vigilancia», explica José Ramón Prado.

Diego Cortina, inspector de la Policía Local, también recordó esta misma semana que todos aquellos conductores que participan en este tipo de carreras se exponen a acabar en los juzgados. «Las sanciones más frecuentes son administrativas, pero también pueden convertirse en delitos de tipo penal. Cuando una conducción temeraria supone un riesgo para la vida de los demás la denuncia se tramita por la vía penal, por poner un ejemplo»·, señala Cortina. «En estos casos también hay muchas sanciones a coches modificados con piezas que no están homologadas, excesos de velocidad, positivos en alcohol o drogas... La cuantía de las multas varía en función de la infracción, pero pueden llegar a ser muy altas», añade el inspector. No en vano, en tan sólo diez días, casi medio centenar de conductores han sido sancionados en otros puntos de la región durante dispositivos destinados a acabar con las carreras ilegales.