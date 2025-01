Adiós, Bailén: en la luz de Oviedo se ve el cambio de época municipal

No habrá más luz bajo media tonelada de fundición. El sueño de Gabino de Lorenzo que iluminó Oviedo desde 1992, cuando al calor de aquel primer plan de choque llegaron a la ciudad las primeras farolas isabelinas, el famoso modelo Bailén, tiene sus noches contadas. La extinción empezó, en realidad, mucho antes, ya en 2008, cuando las leyes nacionales sobre eficiencia energética sentenciaron unas luminarias tan bonitas como insostenibles.

A partir de entonces, se dejaron de poner las farolas isabelinas, pero en los 16 años precedentes el gobierno municipal del PP había logrado extender por la ciudad un modelo de alumbrado con la eficacia de la plaga del plumero de la pampa. Si aquel nuevo Oviedo, hoy todavía tan identificado con su mobiliario de fundición, empezó por el centro, De Lorenzo sostuvo desde el principio y cumplió a lo largo de los años la idea de que los barrios tendrían el mismo lustre que el centro. Lo mismo se aplicó a los nuevos desarrollos urbanos, incluso los que quedaron congelados por la crisis inmobiliaria. Ahí quedan, para interés de investigadores del urbanismo esquizoide de campo, algunas avenidas nunca pobladas de La Manjoya, donde los brazos de bronce se reproducen entre extensiones de artos.

Mucho antes, hubo un sueño. Hubo un viaje a Francia, Bélgica y Alemania de algunos concejales. Gabino de Lorenzo no recuerda los detalles, pero tiene claro, explica ahora, que fue la iluminación de París la que le dio pie a hacer algo similar en Oviedo. "Tenemos que poner unas buenas farolas de fundición", debió decir con esa dicción taimada, tan suya, a Jaime Reinares o Javier Sopeña. Sus concejales recuerdan haberse desplazado a la Plaza Real, para inspeccionar los modelos del Madrid de los Austrias, y cómo empezaron a contratar con una fundición de Miranda de Ebro, La Nave, los primeros modelos.

Eje comercial

Las primeras Bailén que llegaron a la ciudad aterrizaron en el Campo San Francisco y en el área comercial recién peatonalizada, de Doctor Casal a Gil de Jaz. Había una idea de "eje comercial europeo" y una reacción extrema ante la nueva farola "gabina" que acabaría convirtiéndose en el símbolo del Oviedo limpio, bonito, imperial. De esa ciudad de "cuento de hadas" que tituló Woody Allen. Quiero decir que hubo quien protestó por poner farolas isabelinas en una zona del ensanche decimonónico, pero la monumentalidad de las luminarias pudo con todo. El plan de choque extendió peatonalizaciones y borró las "farolas de autopista" de la etapa anterior, de las que hoy apenas resisten un puñado, como reserva india, en barrios alejados del centro, quizá alguna resista en Ventanielles.

Es difícil calcular las toneladas de fundición y los costes de todo aquel despliegue. Solo en la renovación de farolas del Campo San Francisco se gastaron en aquel primer plan de choque 58 millones de pesetas, una fortuna entonces, aunque al cambio solo sean ahora 348.580 euros. Otros ejemplos singulares que pueden dar la medida del esfuerzo económico aparecen en la hemeroteca con la reposición de la farola histórica de la plaza del Fontán, contratada a aquella primera fundición de Miranda de Ebro que pronto hubo que sustituir, confiesa hoy Jaime Reinares, porque no daban abasto con el ritmo de ejecución de los planes de urbanización de Oviedo. Aquella Bailén especial del Fontán costó 3,63 millones de pesetas, y Alberto Mortera, que entonces todavía no había transfugado y era el azote del gabinismo en la bancada socialista de la oposición, decía que casi por el mismo precio se compraría una buhardilla. Así estaban los dineros entonces.

La Bailén avanzó imparable. En 1993 se desplegó por la plaza de la Escandalera con polémica por la proximidad de la entrega de los Premios "Príncipe". En 1994 se instaló en la calle Uría. Y así siguió por toda la ciudad hasta 2008. No hubo, dicen en el Ayuntamiento, nuevas farolas a partir de esa fecha. Empezó la sustitución de las luminarias, el paso a las bombillas LED, pero el equipo de gobierno no abordó la sustitución de las Bailén más problemáticas, las de cinco brazos, hasta diciembre de 2017. Fue Wenceslao López, el alcalde socialista al frente del gobierno tripartito, y la concejala Ana Rivas, quienes tuvieron que poner en marcha la licitación de un nuevo concurso para dar con la nueva farola, una mucho más eficiente, con el fuste en acero, más funcional. Lo hicieron con polémica y judicialización del proceso, con lo que las farolas Vial 80BBI empezaron a jubilar a las Bailén con el nuevo equipo de gobierno. Fue el concejal Nacho Cuesta, entonces líder de Ciudadanos, el que empezó a instalarlas en General Elorza, la primera calle que perdió la luz parisina por el frío ornato 2030 de la nueva era. La nueva entrada a la autopista ya incorporó esa nueva farola, la reforma de la avenida de Galicia también se llevará por delante las Bailén y, así, una tras otra, la luz parisina de los años del gabinismo irá cediendo hacia el LED del nuevo Oviedo hasta que toda la fundición, con riesgo de desplomarse sobre nuestras cabezas porque no era tan pura ni tan buena como la del XIX, haya desaparecido. Sobrevivirá, si acaso, alguna farola histórica como la que daba luz desde hace más de cien años delante del Campoamor. Aunque también de esa, restaurada y recolocada, pocos átomos quedan de los viejos tiempos. ¡Qué se hicieron! n

