El Palacio de los Deportes de Oviedo cumple medio siglo y estas fotos son la mejor forma de repasarlo: Carl Lewis corriendo, Felipe González dando un mitin...

El Palacio de Deportes ovetense cumple en 2025 medio siglo, durante el que ha acogido desde grandes figuras del deporte mundial a mítines políticos multitudinarios. El fotoperiodista Santiago García captó muchos de esos momentos a través de su objetivo, que ahora recopila en un libro con mucha historia y 400 instantáneas tomadas en la instalación deportiva del barrio de Ventanielles.

En un céntrico piso de Oviedo se guarda un tesoro de valor incalculable. No es un cofre con joyas, al estilo pirata; ni una abultada fortuna, pero ha llevado conseguirlo muchos más años que algunas de ellas. En concreto, décadas. Se trata del archivo de instantáneas del histórico fotógrafo ovetense Santiago García López, que trabajó, entre otros medios, en LA NUEVA ESPAÑA durante casi treinta años. Allí, el fotoperiodista ultima los detalles de su obra: "Un libro que hace historia: Palacio de los Deportes, memoria y crónica gráfica de medio siglo (1975/2025)". La publicación recoge cerca de 400 instantáneas, seleccionadas entre unas 3.000, que García capturó con su cámara fotográfica y que van desde momentos históricos de la política, a grandes gestas deportivas en lo que es una revisión del pasado, presente y futuro del templo del atletiismo que promovió el alcalde de Oviedo Manuel Álvarez Buylla y que se levantó bajo la dirección del ingeniero Ildefonso Sánchez del Río.

Santiago García López, en su casa. / LUISMA MURIAS

Al entrar en su hogar, el fotorreportero se apresura a mostrarle al periodista el rincón donde surge la magia. En una coqueta esquina de su salón, rodeada de algunas de sus fotografías favoritas está su lugar de trabajo. "Con lo que tengo aquí, podría escribir no sé cuantos libros", afirma, pícaro. No obstante, este ya sería el cuarto tras "Oviedo, más que mil palabras", donde retrata la historia de su ciudad; y dos de "Asturias, Paraíso del Ciclismo", monográfico del deporte de las dos ruedas, su pasión, que en su segunda edición cuenta con las biografías de los mejores deportistas regionales del pedaleo. "Siempre me gusto escribir y todo esto que tengo me parece una joya, quiero que la gente lo disfrute", afirma.

El Palacio en los años ochenta. / S. G.

La publicación, realizada de forma cronológica y luego en bloques monográficos por temáticas, comienza con un recorte de LA NUEVA ESPAÑA con un escrito de Juan Ríos. El autor expresa sus quejas, en 1964, sobre por qué no habían arrancado las obras del polideportivo. Dos años después, en 1966, el diario se hacía eco de la adquisición de los terrenos del barrio de Ventanielles donde se construyó el Palacio, a 500 pesetas el metro cuadrado; también otra, donde se lamenta que aún no esté levantado, porque podría haber alojado el Campeonato de Europa de Hockey sobre patines. "A través de las noticias de la prensa también lo hilo un poco todo", afirma García, que nació en el barrio en el año 1949 y vivió durante muchos años frente a la infraestructura. El libro está plagado de referencias recopiladas a través de mucha hemeroteca e investigación.

una gimnasta en el Palacio durante la Copa del Mundo de gimnasia deportiva, en 1977. / S. G.

Puesta de largo en 1975

La magia del objetivo de Santiago García para con el Palacio de los Deportes comienza en 1975, con su inauguración. Innumerables recuerdos vienen a su mente cuando se le pregunta sobre jornadas históricas bajo la icónica cubierta verde. La primera que le viene a la mente, el desempate entre Real Madrid y F.C. Barcelona, que decidió la liga de baloncesto, en 1983, a favor de los blaugranas por 76-70. "Fue tremendo, todo estaba abarrotado", atestigua, "la final la trajo el alcalde, Luis Riera, que era muy aficionado del Real Madrid". Carl Lewis, "el hijo del viento", en Oviedo, a finales de los 80; el récord mundial de los 1.500 metros en pista cubierta de José Luis González; la sonada derrota del tenista Björn Borg en el Grand Prix ante el estadounidense Sherwood Stewart, en 1977... Santiago García siempre estuvo allí y se llevó grandes instantáneas, la mayoría en movimiento. "Me gustaba arriesgar", dice con media sonrisa sobre una época donde captar ese tipo de imágenes deportivas requería de mucha más habilidad, por una cuestión tecnológica.

Un mitin de Felipe González en 1986, con el recinto lleno de público. / S. G.

El hockey ocupa un lugar preeminente en el libro: desde el ámbito local, con El Chico-Santo Domingo, nacido en el Colegio de los Dominicos, y el mítico Club Patín Cibeles, a grandes torneos, como el Campeonato Mundial de 1976, al que concurrieron las selecciones más potentes. De este último, García incluye incluso actas de partidos y entradas que ha recopilado. Como anécdota, los medios de comunicación asturianos jugaban hace décadas un campeonato de fútbol sala en la cubierta ovetense, que el propio García retrató y en los que también participó.

En el centro, atleta estadounidense Carl Lewis, en 1989, en el II Memorial «José Luis González». / S. G.

La apertura del Palacio de los Deportes coincidió con la transición y fue escenario de los primeros grandes mítines de la democracia. Alianza Popular, Partido Socialista, Unión de Centro Democrático... Ningún partido escapó del objetivo de Santiago García, que retrató el polideportivo. Impresiona especialmente la foto de un encuentro en el que Felipe González visitó Oviedo en 1986, año electoral, en el que parece que la infraestructura se va a caer si entra un alma más.

La época actual del pabellón, marcada por las obras de los últimos años, también aparece retratada en la obra, ya que Santiago obtuvo el permiso municipal para acceder al interior a retratarlo. Por lo pronto, para el fotógrafo, Oviedo "tiene una joya" por la que "tiene que mirar". Algo que por él no queda, porque es el hombre cuya mirada y objetivo han reposado sobre la infraestructura durante medio siglo.

