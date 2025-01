La "ópera perfecta" para cerrar la temporada y una petición de Sagi para el Campoamor: "Maquinaria moderna"

"Hay montones de teatros en Europa con escenarios de igual tamaño que el del Campoamor: Lieja, Laussane, muchos en Italia... No creo que haya que tener complejos con eso. El escenario no se puede hacer más grande, pero lo que hay que hacer es mejorar el mantenimiento: la electricidad, que tenga una maquinaria moderna... Es importante en un teatro que hace ópera, zarzuela y danza, con programación durante todo el año, y hay que hacerlo cada tiempo". Emilio Sagi (Oviedo, 1948) no se cansa de pedir para el teatro Campoamor. Lo hace cada vez que lo visita por trabajo y, por ahora, con escaso éxito. Insiste por el cariño que les tienes al teatro y a la ciudad: "Mis dos casas, las más importantes, son el Teatro de la Zarzuela, en Madrid, que dirigí durante diez años, y el Campoamor, en Oviedo, que es mi tierra, donde nací". Lamenta que no le escuchen, que se hayan hecho tan pocas mejoras en el teatro y que las que se han realizado no se hayan ejecutado "con los mimbres que tenían que ser". El seguirá yendo y viniendo entre sus dos casas, más cómodamente ahora con la variante ferroviaria. Hoy tenía previsto llegar a Oviedo y el 26 de enero, inmediatamente tras el estreno de "Las bodas de Fígaro", regresará a Madrid, donde el día 29 presenta "La Corte del Faraón".