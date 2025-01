Oviedo y Principado se alían para formar un consejo asesor de la capitalidad cultural

"Oviedo 2031", el nombre que se le ha dado al proyecto de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura en ese año, tendrá el apoyo de un consejo asesor para chequear sobre la marcha los avances y decisiones que el equipo vaya tomando en busca del objetivo. El grupo quedará denominado como Consejo de Capitalidad y la intención es que en él se integren personas de relieve en Asturias y también en España, vinculadas no solo con el sector cultural, sino a otras áreas del conocimiento y de la sociedad para cumplir así con los criterios de transversalidad bajo los que pretende regirse la iniciativa. Aunque todavía no está determinado el número de integrantes, fuentes de la candidatura apuntan a que no será muy numeroso, si bien tampoco podrá se exiguo, pues la intención es conseguir una representación fiel de la sociedad y la cultura ovetense y asturiana. Para decidir los miembros de este Consejo de Capitalidad, el Ayuntamiento y el Gobierno regional aportaran una serie de nombres de entre los que saldrá la composición definitiva del órgano.

Paso a paso, la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura va tomando forma. La semana pasada, José Mompeán, experimentado gestor cultural que ya participó en 2016 cuando Zaragoza intentó la distinción, se ha incorporado al equipo de trabajo como coordinador. “Si lo hacemos bien, no habrá que esperar a2031 para que empiecen a notarse los efectos en todos los barrios de Oviedo”, declaró a este periódico en una entrevista publicada el pasado domingo.

Semana en Madrid

Mompeán recorrió y conoció algunos de los principales espacios culturales de la ciudad la semana pasada. El calendario de tareas le sitúa en Madrid los próximos días, donde la candidatura de Oviedo será objeto de una presentación oficial este jueves, a mediodía. El equipo, que es responsabilidad directa del alcalde, Alfredo Canteli, ya tiene un coordinador general, Rodolfo Sánchez, jefe de prensa municipal, y está a la espera de un incorporar una persona a la dirección artística.

Además del Consejo de Capitalidad, Oviedo 2031 también tendrá un órgano institucional, con representación de las administraciones local y autonómica, las empresas, las cámaras de comercio, la Universidad y también de los ayuntamientos que deseen incorporarse

Pero antes, será el grupo de asesores el que quede formado. La búsqueda irá hacia perfiles que puedan empastar con el plan innovador e integrador que prepara la ciudad. Porque, en paralelo a la capitalidad, arranca un proyecto a diez años (2025-2035) para dar un vuelco a las políticas culturales en Oviedo.

El Consejo de Capitalidad recibirá puntualmente información sobre los avances y decisiones que vaya tomando el equipo de trabajo y, a partir de ahí, podrán aportar sus propuestas y observaciones, todo en busca de convertir la candidatura en un ejemplo de participación. El órgano nace con vocación paritaria, no solo desde el punto de vista del género, sino también en cuanto a la representación en el mismo de las diferentes disciplinas y actividades artísticas y culturales, donde se pretende dotarla de un carácter transversal.

Según el sistema que rige el título de Capitalidad Europea de la Cultura, los países miembros tienen derecho a optar a ella de forma rotatoria y de dos en dos. A España, al igual que a Malta, le corresponde el año 2031. Junto a Oviedo, intentarán conseguirlo también, Burgos, Granada, Pamplona, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Jerez de la Frontera y Toledo

Todas trabajan ya bajo las directrices de la UE, con la vista puesta en la primera criba, el próximo diciembre, cuando ya solo quedará una representación reducida. A partir de entonces, las ciudades calificadas como más aptas afrontarán un nuevo proceso, esta vez de dos años y tutelado por los comisarios europeos, que desembocará en la decisión definitiva, ya avanzado 2027