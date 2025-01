El esplendor del Día de América en Asturias celebrado en Oviedo en 1956 visto por los cineastas del magnate que inspiró "Ciudadano Kane"

Corre el 24 de septiembre de 1956. Miles de asturianos se agolpan en las calles de un Oviedo que es un mar de serpentinas, baile, color y música. En medio de la fiesta, y pasando medianamente desapercibidos, un grupo de cineastas estadounidenses maneja una cámara de 35 mm con la que capturan el desarrollo de la sexta edición del Desfile del Día de América en Asturias. Desconocedores de la relevancia de una cabalgata festiva que llega hasta nuestros días, aquellos negativos inéditos, pertenecientes al archivo del magnate de la prensa William Randolph Hearst, quedaron olvidados durante décadas en el archivo de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA). Esta cinta, junto a cientos de ellas, acaba de ver la luz gracias al trabajo de digitalización del Packard Humanities Institute, organismo dedicado a la preservación de archivos históricos.

"Spanish Beauties Salute Americas" es el título de la filmación. O lo que es lo mismo, "Las bellezas españolas saludan a las Américas", haciendo referencia a la Reina de Asturias y sus damas. Las que catalogan como "beautiful senoritas", "señoritas bellas", que "hacen de este desfile uno de los más bonitos del año". Uno en el que la agraciada con la corona fue Esmeralda García Cifuentes, una joven de 16 años de una conocida familia asturmexicana.

La descripción de la grabación apunta a una enorme cifra de asistentes. "Una multitud de más de 150.000 personas visitan Oviedo, España, para disfrutar de la alegre y festiva cabalgata", reza el texto. A priori puede parecer un número exagerado, pero no anda lejos del que publicó LA NUEVA ESPAÑA en su ejemplar del día siguiente: 100.000. En aquella ocasión, este diario dedicó un especial de nada menos que seis páginas a narrar el desarrollo del festejo. No obstante, las imágenes dan fe de que en la calle Uría no cabía un alfiler y los más desafortunados tuvieron que presenciar el desfile, en algunos tramos, con cerca de 20 hileras de personas por delante. Algunos no se dieron por vencidos y treparon a farolas o lugares elevados para no perder detalle.

Los "haigas" brillaron, como no podía ser de otra manera. Los icónicos vehículos de los emigrados asturianos abren la grabación y se cuentan por más de una veintena. Avanzan arrastrando las toneladas de serpentinas que les lanza la gente, con jóvenes e infantes montados en sus capós. Algunas, con traje regional; otras, con el vestido típico de diversos países latinoamericanos, en una edición dedicada a Guatemala. Mientras, en las gradas, nutrida representación de cargos de los órganos de Régimen. Considerando que la filmación la realizaron norteamericanos, se daría al espectador extranjero de una idea muy acotada de la magnitud de las Carrozas.

El desfile de ese año tuvo casi cuarenta atracciones con representación de casi todos los rincones de la región y de Cuba, México, Argentina, Venezuela, República Dominicana, entre otros. Aunque la grabación, que se puede visualizar en newsreels.net, no refleja tantas, pero sí deja ver la maña de los artesanos de la época. Es el caso de la carroza de la Diputación Provincial, en la que un titánico Neptuno aúpa sobre su brazo izquierdo a una de las reinas de la belleza de ese año. En el frontal del montaje, varias jóvenes saludan a la multitud, montadas sobre los dos leviatanes del dios grecorromano del mar.

Las carrozas de Gijón y Avilés también fueron filmadas por el objetivo de los creadores de noticieros. La primera fue un homenaje a las pomaradas y apareció, en segundo lugar, las de la atracción del Ayuntamiento de Oviedo. En ella figuraba una monumental manzana que estaba coronada por varias chicas. En cuanto a la avilesina, representaba una "playa ideal". No faltaban caracolas, una foca y una gran concha, que acogía a otra de las "spanish beauties" que dejaron fascinados a los visitantes norteamericanos.

Los grupos folclóricos, los monigotes con motivos asturianos y las gaitas tampoco faltaron en el día que América se filmó en Asturias.

