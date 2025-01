Los expertos, prudentes sobre la datación del muro de Gascona

Las investigaciones tienen que continuar antes de aventurarse a proporcionar una posible datación histórica y optan por la "prudencia". Esa es la conclusión común a la que han llegado los expertos consultados por este diario respecto al muro descubierto la pasada semana bajo el firme de la calle Gascona al realizarse una canalización de la red eléctrica. Ya sea mediante los análisis en laboratorio de material susceptible de someterse a la prueba del carbono 14 o la continuación de las excavaciones para indagar sobre la extensión o los materiales utilizados, principalmente. También nace una nueva teoría, alternativa a la valoración preliminar de la Consejería de Cultura que apunta al origen altomedieval de la construcción, que podría señalar a que el muro perteneciese a una construcción de época posterior que estuviera ubicada en las inmediaciones de la fuente de Foncalada.

"Se trata de un muro bien aparejado y el análisis de la zanja fundacional aclarará su cronología", explica Rogelio Estrada, el arqueólogo que halló la fuente de la Rúa en los sondeos previos a la ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias. El investigador valora que "en función del resultado que arrojen esas pruebas se determinará la importancia" del descubrimiento. "En todo caso, un nuevo dato de ese entorno no está exento de interés, ya que es un área sensible, ya sea de una cronología u otra", aprecia, dada su cercanía a la fuente de Foncalada, datada del siglo IX y atribuida su edificación al periodo del rey Alfonso III.

La construcción, ayer, tapada. / LUISMA MURIAS

Estrada no comparte el pensamiento de afirmar si tiene una tipología altomedieval "u es otra cosa" tan pronto y llama a la "prudencia". "Yo con estas cosas hasta que no haya unas analíticas hechas, no me arriesgo a decir nada, se hace un carbono 14 y asunto resuelto", concluye. Una prueba a la que se sumaría el registro de "otros materiales fechables" que acotasen aún más la datación. "Ya es hora de utilizar métodos científicos para determinar lo que hay", subraya. Para obtener los resultados de las pruebas de carbono 14 habría que remitir las muestras a más de un laboratorio, esperar aproximadamente un mes y ver si ambas conclusiones son coincidentes.

El historiador del arte Lorenzo Arias, aboga por "excavar en profundidad" para averiguar si el muro puede pertenecer a otra edificación, ya que sus dimensiones, con un espesor de unos 75 centímetros, le parecen "escasas" para configurar una muralla, porque tendría que levantarse "mucho más" y ser más gruesa.

El historiador enlaza este pensamiento con una nueva vía, y es que el hallazgo sea la extensión de un muro cercano a la Foncalada, que con toda probabilidad pertenecería a un periodo posterior a la Alta Edad Media. "Quizá a la Baja Edad Media, entre los siglos X y XV, porque de Alfonso III no tenemos mucho", aprecia el académico. Dicha tapia con la que entroncaría el descubrimiento aparece retratada en algunas instantáneas de los años 20 del siglo pasado. "Esas fotografías podían ser una gran pista de su origen", remata Arias.

