María Avello: "Recuerdo a mi padre llorando el día del expolio de la Catedral, era su amor"

Del periodista, escritor y cronista de Oviedo Manuel F. Avello, su hija María y el que fue su compañero en LA NUEVA ESPAÑA, Melchor Fernández, trazaron ayer en el RIDEA sendos retratos, ricos en detalle y complejos en la variedad de gustos e intereses del homenajeado en la celebración del centenario del célebre autor asturiano. Avello, defendió Melchor Fernández, sigue vigente en sus textos, artículos que leídos aquí y ahora vuelven a cobrar vida e iluminan con su "estilo cervantino bien asimilado". María Avello aprovechó para dibujar a su padre en la intimidad y en sus querencias más profundas, como su querida Catedral, "su gran amor", ante cuyo expolio, recordó, le vio llorando todo el día desconsolado.

El pediatra naviego Venancio Martínez Suárez, miembro del RIDEA, coordinó y presentó el acto, trazando, él a su vez, un detallado recorrido por sus obras. Recordó su nacimiento en 1924 en Fuso de la Reina, su trabajo de redactor en "Región" y en LA NUEVA ESPAÑA, su puesto en el Gobierno Civil, su faceta en la radio y su condición "todoterreno", lo mismo en sus artículos de "El Carbayón Jovial" que en sus breves charlas radiofónicas en la sección "Cara y cruz".

Definiéndose con sorna como "católico, apostólico y prerrománico ovetense", contó Venancio Martínez, los libros de Avello abarcaron "Oviedo y su circunstancia", es decir, toda Asturias. Citó los volúmenes dedicados a Pérez de Ayala, Palacio Valdés, Clarín, la historia del periodismo asturiano… Apuntó también su labor en el RIDEA, institución a la que perteneció durante 48 años y cuya hemeroteca provincial impulsó.

Melchor Fernández precisó luego que hace tres años Avello figuraba como el quinto autor con más publicaciones en el boletín del instituto. En su intervención, el exdirector de LA NUEVA ESPAÑA, recordó al "neñu Manolín", hijo de otro periodista, Manuel Fernández "El prisas", que en la redacción y viendo a su padre aprendió, "si no los aspectos esenciales del oficio, sí la atmósfera de trabajo". También surgió el Avello en el Auseva, con los maristas, que llegó a ser profesor del propio Melchor Fernández. "Impresionaba por la sonoridad grave de su voz pero no metía miedo".

Todos se refirieron ayer a su condición de Cronista Oficial de Oviedo, título en el que sucedió a Juan Uría Ríu y que era su mayor orgullo. Y a su trabajo en la radio. "Nada contribuyó más a acrecentar su popularidad", explicó Melchor Fernández en alusión al espacio Cara y Cruz, "unos textos que eran como una partitura cuya interpretación estaba reservada a su autor, con la gracia de su lectura personalísima". Melchor Fernández finalizó citando algunos de sus mejores artículos, como constan en el libro de ese mismo nombre, "fuente inagotable de placer" donde Emilio Alarcos, amigo de Avello, autor del prólogo, identifica "la bondad de los textos y el humor apacible junto con el uso de una lengua llanamente culta" del genial periodista.

María Avello trazó un emocionante recuerdo de su padre, del que destacó la humildad. "Nunca alardeaba ni quería sobresalir; le gustaba vestir con su traje y su pañuelo, pero era la sencillez personificada, gran corazón y pura bondad". La hija se acostumbró a dormir con la música de la máquina de escribir trabajando en el despacho anejo y tejió grandes complicidades con su padre, como cuando se ponían a jugar al hockey en la cocina con las espumaderas y una pelota de tenis.

María Avello evocó el fallecimiento de su padre con "emoción y dolor" al ver "la grandeza más allá de las palabras", al encontrarse con todas esas personas a las que el periodista había ayudado sin pregonarlo. Melchor Fernández recordó también que la muerte le sorprendió con un bolígrafo en la mano, como si fuera a seguir escribiendo. "Lo sigue haciendo y cómo te lo agradecemos", se despidió. Su hija, en sintonía, confesó: "No hay un solo día que no me acuerde de él".