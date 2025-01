Condenan a una pareja de policías locales de Oviedo por darle dos bofetadas a un vecino de Ciudad Naranco en la puerta de su casa

La magistrada-juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Simonet Quelle, ha dictado sentencia condenatoria contra dos agentes de la Policía Local que están acusados de abofetear a un vecino en su domicilio de Ciudad Naranco. Cada uno de los policías ha sido condenado por un delito leve de lesiones a un mes de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros (180 euros). Ambos tendrán que indemnizar además al agredido con 280 euros por la lesiones sufridas. Los agentes procesados pueden presentar recurso de apelación contra el fallo judicial.

Los hechos juzgados tuvieron lugar el día 6 de noviembre del año pasado alrededor de las once y media de la noche. Según se considera probado en la sentencia, los agentes de la Policía Local acudieron al domicilio en el que reside el agredido con su pareja. Cuando los policías llamaron al timbre, ambos ya estaban en la cama y el denunciante tuvo que levantarse a abrir la puerta. Tras hacerlo, los agentes le comunicaron que habían ido a su casa para entregarle una notificación a una expareja suya que ya no vive en esa casa. El agredido les explicó a los policías que dos días antes ya le había dicho a un compañero suyo que le había llamado por teléfono que la mujer ya no residía en ese domicilio y que había informado a la familia de su exnovia sobre todas las notificaciones anteriores que le habían llegado para ella, con lo que ella era consciente. El hombre también les recriminó enfadado a los agentes que hubiesen acudido a su domicilio a esas horas de la noche y que lo hubiesen levantado de la cama.

Siempre según la sentencia, uno de los agentes se dirigió al denunciante y le pidió que se calmase. Le dijo que le iba a denunciar por desobediencia y desacato y le propinó un bofetón en el lado izquierdo de la cara. En ese momento, el denunciante se dirigió al otro policía: "Has visto que tu compañero me ha pegado y tú lo has presenciado, esto no va a quedar así le voy a denunciar”, le dijo. Lejos de ponerse de su lado, el agente le respondió que estuviese tranquilo y que no gesticulase delante de él "mientras se reía por la agresión que había recibido". Acto seguido, le propinó otro bofetón en el lado derecho de la cara, "más fuerte que el anterior".

El denunciante les pidió a los agentes la identificación y la anotó en un papel. Como estaba muy enfadado, actual pareja lo agarró y lo metió en el interior de la vivienda "para evitar que volviera a ser golpeado". Los policía le devolvieron el DNI y se marcharon de la vivienda. Como consecuencia de tales hechos, el denunciante resultó con lesiones "que requerieron de una primera asistencia facultativa y siete días de perjuicio personal".