"Hay una campaña para deslegitimar a Israel desde octubre de 2023"

La diplomática Tal Itzhakov (1991, Afula, Israel) es la portavoz de la Embajada de Israel en España, cuyo puesto de embajador se encuentra actualmente desierto. Anteriormente, desarrolló un cargo homólogo durante tres años y visita Oviedo en el contexto del 27 de enero, una fecha crucial para el pueblo judío, el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La israelí participó en el homenaje con el que la Comunidad Judía del Principado de Asturias conmemoró a las víctimas de aquella catástrofe sin precedentes.

-¿Qué le trae a Oviedo?

-Durante estos días hay actos conmemorativos por las víctimas del Holocausto por toda España, y una de esas ceremonias se realizó en Oviedo. Tuve el placer y el honor de asistir y participar. Siempre me gusta citar el poema de Noam Horev, que dice que cada judío nace con un número imaginario en su brazo que le ayuda a recordar. Nuestro compromiso con la memoria es importante y vital.

-¿Cuál es la salud de las relaciones entre España e Israel?

-Son países amigos, dos culturas que comparten mucho: valores, cultura, historia común. Puedo decir sobre mí misma que me siento en España como en casa. En el ámbito político no hay novedad, por el momento no hay un embajador en el país y esperemos que pronto se den las circunstancias para poder estrechar los lazos políticos.

-Hablaban en el homenaje de un antisemitismo creciente.

-Desde los hechos del 7 de octubre de 2023 hemos vivido una campaña de deslegitimación del estado de Israel como país democrático y ha habido un incremento del antisemitismo en todo el mundo. Los últimos datos hablan de que un 48% de las personas tienen pensamientos antisemitas. El antisemitismo no es responsabilidad de los judíos, sino de cada sociedad.

-¿Qué solución propone?

-Lo primero es informarse y dialogar. Que una sociedad se rinda a la incitación al odio es peligroso. La educación es importante. Por ejemplo, en los libros de texto palestinos vemos que se niega la existencia de Israel y en matemáticas hacen operaciones numéricas en las que cuentas terroristas y judíos muertos.

-También dijeron que ese antisemitismo se está convirtiendo en lo "políticamente correcto".

-Sí, es muy preocupante. Los judíos de cualquier país del mundo tienen que sentirse seguros como lo que son, ciudadanos de ese Estado.

-Hay quien incluso afirma que están cometiendo un genocidio en Gaza.

-La guerra es contra Hamás, no contra los civiles. Hamás usa a su gente como escudos, les ha robado ayuda humanitaria e incluso impide su evacuación. Hay que entender a qué nos enfrentamos y Hamás no puede ser nunca parte de la solución. Usar la palabra genocidio es estigmatizar un país democrático que actúa según las leyes internacionales. Hamás comenzó una guerra que Israel no quería y anima a nuestra destrucción total.

-¿Cómo valora la situación actual del conflicto?

-Estamos rodeados por un anillo de fuego liderado por Irán y sus ataques directos. Comenzó con Hamás y el ocho de octubre se unió Hezbolá, por la frontera norte, desde Líbano, sin provocación alguna. Desde entonces, han lanzado más de 15.000 misiles contra objetivos civiles israelís y tiene túneles. Creemos que es cuestión de tiempo que ocurra algo similar al 7-O en esa zona. Milicias chiitas en Irak, en Siria, los hutíes de Yemen. ¿Qué disputa territorial podemos tener nosotros con Yemen, que está a 2.000 kilómetros de Israel?

-¿Se transforma el conflicto en un "Mundo árabe vs. Israel", pues?

-Israel, antes del 7-0, trabajaba en un proceso para crear un nuevo Oriente Próximo con acuerdos de normalización sin precedentes con Emiratos Árabes, Marruecos, Baréin y otros países que estuvieron a punto de sumarse a ese círculo de paz (los Acuerdos de Abraham). Esa cooperación es algo que Irán y sus aliados no quieren ver, pero haremos lo posible para garantizar la paz y la seguridad.

-¿Y en cuanto a los rehenes recientemente liberados?

-Estamos en una etapa de negociaciones durante el alto el fuego. Nuestro compromiso es traerles a todos a casa y rehabilitarlos física y psicológicamente cuanto antes. Estamos concienciados con que cualquiera podría ser un familiar o un amigo. En la cultura israelí la vida es un valor muy grande. Pagamos precios muy altos para que regresen, liberando a terroristas con las manos manchadas de sangre que cumplen 20 o 30 cadenas perpetuas en algunos casos. Es inconcebible que sean la misma moneda de cambio que un bebé de nueve meses sacado de su cuna a la fuerza.

-¿Cuántos rehenes han conseguido rescatar últimamente?

-De momento siete mujeres. Se prevé que esta semana vuelvan otros tres ciudadanos y, el sábado, otros tres. Esperamos seguir así y que la pesadilla termine para ellos y para la sociedad israelí. El mundo pasó página, pero nosotros seguimos viviendo el 7-O. Hay muchos psicólogos que dicen que aún no estamos en el postrauma, porque el trauma no ha acabado.

-¿En qué estados los mantenían sus captores?

-Tenemos muchos testimonios. Están sin comida, en túneles, sin ver la luz del día. Desde la perspectiva de la mujer, están con hombres que en cualquier momento quieren violar o asesinar. Sabemos que han ocurrido abusos sexuales, un hecho que se ha usado como arma de guerra.

-Por último, el papel estadounidense. ¿Puede variar la situación con la llegada de Trump?

-Gracias a los esfuerzos de Estados Unidos, tanto de la administración de Joe Biden como a la nueva, de Donald Trump, son importantes y estamos muy agradecidos. La alianza entre ambos países es muy fuerte y basada en valores compartidos. Seguimos cooperando para crear un Oriente Próximo que goce de la paz y seguridad de la que antes hablaba.

