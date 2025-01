"La poesía de Alarcos es palabra en el tiempo libre de excesos"

Lorenzo Oliván (Castro-Urdiales, Cantabria, 1968) abre hoy las actividades de la Cátedra Alarcos de la Universidad (19.30 horas, edificio histórico en Oviedo) con una charla sobre la poesía del lingüista bajo el título "La clara savia: Emilio Alarcos en su poesía".

-¿Cómo se aproxima a la figura del profesor Alarcos?

-Alarcos fue casi el responsable de que yo me hiciese filólogo. Vine a estudiar a Oviedo porque él era la referencia ineludible. Al final no lo tuve de profesor, sí a su mujer, Josefina Martínez, pero lo busqué en charlas y conferencias. Los dos fueron claves y los estudios de Alarcos sobre Blas de Otero me deslumbraron. Por ahí entré a su vertiente de crítico de la poesía. Hay dos artículos claves suyos que me abrieron muchos caminos: "Secuencia sintáctica y secuencia rítmica" y "Fonología expresiva y poesía". En un contexto en el que solo se hablaba de ciencia, de lo estructural, y se apartaba lo más inexplicable de la creación, precisamente él, introductor del estructuralismo, escribía: "La intuición poética es unitaria. De ella, por asociaciones oportunas e iluminadoras, van naciendo en concordancia los elementos de contenido y de la expresión, que no se producen por separado, sino en íntima simbiosis".

-¿Fue una revelación?

-Yo quise estudiar Filología porque tenía una obsesión por el ritmo, no en el sentido limitador, como solían tratarlo los investigadores de la escuela española ciñéndolo a lo fónico, sino por el ritmo en sentido más amplio, la sangre del poema, como José Hierro. La razón pura y dura no me explicaba lo esencial del ritmo. En Oviedo, la escuela de la teoría de la literatura, con Carmen Bobes o Núñez, me vino muy bien porque te enseñaban a ver las poéticas asociadas a las grandes figuras filosóficas. Fue clave, y me hice preguntas más interesantes. Aristóteles decía que la poesía surgió de "canciones hechas de repente". Es esa forma poética unitaria una pulsión que es contenido y forma. No van por separado.

-¿De esas reflexiones surgió también su gusto por el aforismo?

-El aforismo no deja de ser un disparo al aire, algo muy libre que no necesita más precisión y que te lleva a ti más que tú a él. A mí me ha influido en el cuestionamiento de la identidad, en la visión de la identidad como algo roto, fragmentario. El aforismo me desasosiega porque es capaz de llevarme de un polo a otro, me desconcierta y me hace una persona absolutamente libre y desparramada. Es cierto que tiene algo de pulsión del instante. Cuando entramos en el dominio de las palabras y son ellas las que nos llevan son los mejores momentos de la poesía, en los que no somos conscientes de llevar las riendas, es una energía la que lo hace.

-Sigue escribiendo aforismos. Como su último libro, "La óptica sutil".

-El aforismo es como un semillero de poesía. Es como levantar liebres y a veces echarte a correr detrás de ellas. Llevo desde 1988 escribiendo aforismos, cuando nadie lo hacía y mis compañeros de Oviedo pensaban que estaba loco por sacar un libro de imágenes, como lo llamaba. El aforismo de entonces me sirvió para hacer nervio óptico, para entrenar el ojo en la mirada esencial. Luego mi poesía fue evolucionando, muy influida por mis traducciones de Keats y Dickinson, hacia una voz más compleja.

-De vuelta a Alarcos, ¿qué le pareció esta faceta insospechada de poeta?

-Cuando salió "Mester de poesía" fue una sorpresa relativa. Yo voy a defender que Alarcos es un poeta de la palabra en el tiempo, que preside toda la poesía española de posguerra, pero con un acercamiento más filosófico y libre de excesos circunstanciales. Otros se fueron hacia el tremendismo o el existencialismo subido de tono. Él no. Quizá influenciado por sus lecturas de Unamuno, Alarcos coge el tópico manriqueño de "vita flumen" y lo convierte en una visión muy compleja y abarcadora. Es una poesía de acento clásico, sí, no es vanguardista, pero con mucha coherencia, dominio del idioma y mucha sabiduría de la tradición de la mejor poesía española.

