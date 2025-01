¿Cuándo se inaugurará el Palacio de los Deportes? Será uno de los emblemas de la candidatura a Ciudad Europea del Deporte

La cuenta atrás para la inauguración del Palacio de los Deportes ha comenzado. Las previsiones del equipo de gobierno, liderado por Alfredo Canteli, es que las obras de reforma para superar el aforo de los 5.000 espectadores finalicen en marzo. Después, tocará equipar a las instalaciones con el correspondiente material siendo junio la fecha en la que se espera su puesta en marcha. Así lo explicó esta mañana la concejala de Deportes, Conchita Méndez, durante la presentación de la candidatura de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte en 2026 que hizo en el salón de plenos arropada por todo su equipo. Una distinción para la que ya están trabajando porque en junio deberán presentar el dosier con todas sus propuestas y a mediados de ese mes, el equipo evaluador visitará la capital asturiana para conocer la iniciativa. En otoño se publicará el dictamen y la distinción se recogerá en diciembre.

En esta candidatura jugará un papel fundamental el Palacio de los Deportes. También se pondrán en valor otros importantes proyectos como la construcción de un campo de rugby, la reforma de las piscinas de Parque del Oeste, las obras de mantenimiento que se están haciendo en los centros deportivos y la construcción de las pistas de atletismo en Ciudad Naranco. "La entidad que organiza este galardón tiene un reglamento y hay que cumplir una serie de ítems como la inversión en infraestructuras o qué actividades se desarrollan". Entre ellas, anunció Méndez, está el Campeonato de España de Natación de Larga Distancia que congregará a 1.800 participantes este fin de semana en Oviedo y los próximos días tendrá lugar el Campeonato de España Open de Invierno Máster y el Campeonato de España Absoluto por Comunidades de Natación Adaptada.

De forma paralela, el Ayuntamiento está trabajando en la puesta en marcha de una página web, que contará con un registro de las instalaciones y de "un buzón de participación, que estará disponible durante un mes para poder valorar las acciones propuestas y llegar al plazo de entrega del dosier base para los evaluadores". No obstante, el trabajo no solo se basará en lo hecho recientemente. La Concejalía de Deporte lleva trabajando desde 2019 en esta distinción, pero el camino no ha sido fácil. "El aterrizaje para mi en el área y la situación del deporte en la ciudad no eran favorables por aquel entonces y decidimos esperar". Al año siguiente llegó la pandemia y "nos hizo reinventarnos y adaptarnos". El Ayuntamiento desarrolló una serie de actividades al aire libre con rutas, aprovecharon el auge de la bicicleta o los grupos de marcha nórdica. La normalidad sanitaria volvió y en la primavera de 2024, el alcalde dijo que era el momento para optar a esta distinción. "Ya era tarde -añadió Méndez- para optar a la distinción de 2025 y decidimos plantear nuestra carta de intenciones a dos años". La vista está puesta en 2026 después de cerrar el año en el que Oviedo ha sido Capital Española de la Gastronomía y mientras prepara su candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura de 2031; todas estas propuestas fueron presentadas la semana pasada en el seno de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebró en Madrid y donde Ovieo tuvo, de nuevo, stand propio.