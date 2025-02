El primer café Kawaii de Asturias desata la locura en Oviedo: cuatro horas de cola y fans del anime llegados de toda España

Los amantes del anime tenía apuntada desde hace meses la fecha de hoy. La primera cafetería Kawaii de Asturias ha abierto sus puertas en Oviedo en medio de una gran expectación. "Llevamos aquí desde las seis de la mañana, siempre me gustó el rollo anime y leí muchos mangas. Nunca estuve en una cafetería así y creo que el madrugón merece la pena", explica Laura Rueda. Ataviada con un traje de sirvienta y acompañada de un grupo de amigos esta joven ovetense ocupa los primeros puestos de una larga cola que empezaba en la calle Fray Ceferino y acababa a las puertas del establecimiento en la calle Campoamor. "Hay 422 personas esperando", explica el pequeño Lionel Suárez. "Yo llegué a las siete y media y vengo por la bolsa de regalos", añade.

Laura Rueda y Alejandro García a las puertas del establecimiento / A.D.

El reclamo de una "tote bag" repleta de regalos para los primeros cincuenta clientes que consuman quince euros en el local ha sido el detonante para que muchos hicieran frente al orbayu y pusieran el despertador casi de madrugada. "Yo he hecho quince horas de viaje para estar aquí", explica Sergi Serra. Su novia Nerea Pérez es muy aficionada al anime y él no dudo en viajar desde Barcelona a Oviedo para acompañarla. "Nunca hemos estado en una cafetería así pero nos hace mucha ilusión". Además de tomarse un café con la cara de un gatito y probar unas delicionsas galletas con forma de unicornio cada rincón del café es un lugar ideal donde hacerse fotos adorables y forma parte de la experiencia de visitar el local. "Estuve en la cafetería de Madrid y me encantó, cuando me enteré que abría en Asturias no lo dude", explica la llanerense Gabriela Chica Blanco. "Es muy poco común que haya cosas así aquí", añade. "El madrugón merece muchísimo la pena", asevera Amaya Bustada. "Me voy a pedir unas tortitas kawaii rosas y un bol de frutas".

En su carta hay todo tipo de dulces y bocados salados que van desde los 3 hasta los 11 euros. Desde bowls de batidos; gofres de unicornio, arcoíris o matcha; crepes de Lacasitos o el del monstruo de las galletas; tostadas saladas y dulces de crema de cacahuete; bagels salados; y sándwiches fríos. Además de tartas, brownies, cookies, cupcakes, berlinas y bollería. Su postre más vendido son las tortitas con formas de ositos rellenos de Nutella. Las de fruta, de color rosa, también gustan mucho. A su vez, tiene extravagancias como el Raimbow Cheese Sandwich, "·el sándwich de queso más cute que verás", aseveran en su carta. La propuesta líquida está formada por cafés, frappés y superlattes, infusiones y tés, refrescos, batidos de helado, zumos naturales, cervezas, cocktails y bebidas coreanas, con y sin alcohol

María González Falcó / Valeria Montero

Las redes sociales han impulsado un negcio que cuenta con centenares de fans. "Empezamos a seguirlos antes de que anunciaran la apertura en Asturias por eso fue muy emocionante cuando dijeron que iban a estar en Oviedo. Cuando supimos la fecha mi amiga y yo decidimos quedar para ser de las primeras en probar la comida y si nos llevamos el regalo mejor", explica Paula López. A Jessica Gómez la "arrastró" su hija Aine Mompo desde Gijón. "Me metió en el coche a las siete y media de la mañana pero por ella habríamos dormido aquí". "Vamos a pedir crepes del monstruo de las galletas y un café de cinco litros si lo tienen", bromea Jessica.