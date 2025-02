Estos profes sí que divierten: la actuación estelar (y docente) de catorce maestros en Oviedo

La sala principal del Auditorio Príncipe Felipe se convirtió ayer en una gran fiesta gracias al Grupo de Animación Musical Escolar (GAME), formado por catorce profesores de música de diferentes colegios de Asturias, que actuaron ante quinientos niños de Primaria de los colegios de Ventanielles y de las Escuelas Blancas de San Lázaro. A lo largo de la actuación hicieron un divertido viaje por la historia de la música recorriendo canciones desde el "género más clásico hasta la música más moderna", según explicó el responsable de la agrupación, Iñaki Santianes, quien celebró que "hoy jugamos en casa".

Los músicos durante una de las canciones que interpretaron en el concierto dedicado a los niños en el Auditorio. / Fernando Rodríguez

Este grupo de profesores recorre cada viernes del curso escolar los colegios para enseñar a los niños a disfrutar de la música. El resultado de estas lecciones en dos centros de Oviedo se vio ayer sobre el Auditorio con un animado concierto donde bailó hasta el apuntador. A lo largo de la hora y media de actuación, seis grupos de niños –uno por cada clase de Primaria– se subieron al escenario para acompañar a los músicos que tocaron más de una veintena de instrumentos, entre los que estaban el violín, la pandereta, la guitarra eléctrica, el xilófono y el piano.

Un momento de la presencia del Big Ben sobre el escenario. / Fernando Rodríguez

Con ellos hicieron maravillas y trasladaron al medio millar de niños a la película "Grease" con la interpretación de la famosa canción "We go together", cantada por John Travolta y Olivia Newton-John, y también se trasladaron al inicio de la época de los sesenta con "Stand by Me", de Ben E. King . Por la gala se pasó también uno de los relojes más famosos del mundo: el Big Ben. A lo largo del concierto replicaron el sonido que hace marcando los segundos de un país cuyos ciudadanos son reconocidos mundialmente por su puntualidad. Pero no todo estuvo relacionado con el mundo anglosajón. Recorrieron otros países con la "Polka Pizzicato" y la "Melodía japonesa", sin olvidar la tradición asturiana con el "Chalaneru" con la gaita y "Enguedeyu".

Una fiesta para los niños

Los quinientos niños se lo pasaron en grande durante todo el concierto y cuando el grupo anunció el final la tristeza inundó la sala. "Otra, otra, otra", gritaron, y les hicieron caso. La última canción en sonar fue "Viaja con nosotros". Hasta la próxima estación de la música.

