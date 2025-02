Adiós a un jesuita que dejó huella el colegio San Ignacio de Oviedo: fallece Jesús Martín-Mateo

El sacerdote jesuita Jesús María Martín-Mateo Martínez, que durante ocho años fue profesor del colegio San Ignacio, falleció en la mañana de ayer a los 92 años. Nacido en Valladolid, era hijo y nieto de boticarios, tercero de ocho hermanos. Estudió en el colegio San José de su ciudad natal, un centro de jesuitas al que ya habían acudido su padre y su abuelo, y donde recibió una educación muy competitiva y con toda clase de estímulos. Una noche, tras acabar sus ejercicios espirituales y con la edad de diecisiete años, acudió a la capilla y le prometió al Señor que se haría jesuita. Lo cumplió. En septiembre de 1949 entró en el noviciado en Orduña, en Vizcaya, empezando una larga formación. Le ordenaron como sacerdote con treinta años y, doce meses después, terminó sus estudios.

Su primer destino fue en el Colegio del Sagrado Corazón, en Logroño. Luego volvió al colegio que le vio crecer. En el San José fue docente y un día recibió una carta de unos compañeros que habían ido a las misiones en Centroamérica. Le animaban a ayudarles y aceptó. Se fue a Managua (Nicaragua) en agosto de 1972 y esa misma Navidad vivió un terremoto que arrasó con la ciudad. Sólo quedaron en pie tres edificios: un hotel, el Bank of America y la iglesia de los jesuitas. Tras pasar por Rafael del Sur y volver a Managua, cogió un año sabático. Quería aprender inglés y fue a Estados Unidos. Volvió a Valladolid en 1978 y le destinaron a una escuela profesional de formación agraria. Sentía que no estaba preparado para este reto e hizo un máster de agricultura y desarrollo en Montpellier, Francia. Con la llegada de la década de los ochenta volvió a Nicaragua y también pasó por Honduras. Retornó a España en 1998 para que le operasen de cataratas. La cirugía no salió bien. No tuvo más remedio que quedarse y le destinaron a Oviedo como profesor de Literatura en el colegio San Ignacio y, después, le nombraron superior de la Comunidad de Oviedo. En la capital asturiana estuvo hasta 2006 cuando le trasladaron a Madrid como vicario parroquial en la residencia de Maldonado.

Tras pasar por Santander y Honduras, regresó a Oviedo, donde desempeñó la responsabilidad de bibliotecario y colaboró con las celebraciones litúrgicas de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Allí se celebra, a las 13.30 horas de hoy, su funeral.