Hoteles sucios, iglesias hermosas: cien años del Oviedo que descubrió Edith Wharton

El reciente hallazgo del muro de Foncalada volvió a sacar a la luz las imágenes que Ruth Matilda Anderson, fotógrafa de la Hispanic Society, tomó junto al monumento, con un grupo de niños entre asustados y divertidos agolpados a uno de los lados del caño. No coincidieron por unos pocos meses, pero ese mismo año, 1925, otra mujer estadounidense con parecido espíritu aventurero y gusto por la decoración de interiores pasó por la ciudad. Les diferenciaba la edad, casi el doble que Anderson, y sus trayectorias, porque Edith Wharton ya era la autora Premio Pulitzer con "La edad de la inocencia" cuando su coche atravesó la cordillera procedente de León, entre "cuestas severas y mala carretera" pero "maravillosas formaciones montañosas".

De aquel viaje que trajo a la célebre novelista a Oviedo quedó un cuaderno, "Last spanish journey with W.", que la Universidad de Santiago de Compostela editó en versión facsimilar con estudio y notas de Patricia Fra López bajo el título "Back to Compostela" (2011). En la peripecia de aquella escapada de Wharton, Oviedo ocupa apenas un par de días. El asunto principal era hacer el Camino de Santiago, pero se nota que el conocimiento que la escritora tenía de la ruta jacobea le había puesto en la pista de visitar el Salvador para ser una buena peregrina.

Postal con la imagen del Banco Asturiano y el Hotel Covadonga. / LNE

Wharton, además de autora consagrada, era en aquel año de 1925 y en aquel mes de septiembre una señora de 63 años que hacía ya más de una década que se había divorciado de su marido, Teddy Wharton. Superadas las infidelidades y el desfalco de 50.000 dólares de su herencia en fondos de inversión, la escritora se había establecido en Francia, cultivaba la amistad de otros autores como Henry James y mantenía vivo el espíritu viajero alimentado en la infancia. Con solo cuatro años sus padres ya la habían paseado en diligencia por Andalucía. "Desde esa salvaje peregrinación en mi infancia", dejó escrito en sus memorias, "me traje de vuelta una incurable pasión por la carretera". La curiosidad, la búsqueda de la belleza y cierta obsesión con la historia del arte le mantuvieron en danza por toda Europa. Sus amigos, destaca Patricia Fra, sabían de esta irrefrenable pulsión viajera y se metían con ella. Precisamente en esta expedición jacobea llegó a Finisterre y desde allí mandó carta a un amigo, que no pudo evitar comentárselo, mordaz, a otro: "El continente se acaba, por eso no pudo seguir adelante", le escribió, "pero lo haría si pudiera".

Wharton, en la portada de «Back to Compostela». / LNE

Wharton sabía lo que venía a buscar en aquel viaje. Ella misma se lo escribe a una familiar cerca de Jaca, antes de emprender rumbo a León y desde allí a Oviedo. Se trataba de conocer "una región desconocida" y de apreciar la "arquitectura temprana". El románico y el prerrománico eran sus grandes pasiones, y Wharton hizo el Camino de Santiago con la mejor guía que podría tener en aquel momento, el libro que sobre la ruta jacobea había escrito Georgiana Goddard King, profesora en Bryn Mawr.

En su búsqueda de iglesias antiguas, Wharton y su amigo Walter Berry (la W. en la portada del cuaderno), había salido el 2 de septiembre de Paris, con un chófer que cubría el trayecto por carretera y desplazándose ellos dos en tren o en otros medios alternativos.

El 11 de septiembre llegaron a Oviedo por la tarde, procedentes de León, tras haber pasado el puerto "La Pajera" (sic) y la vía "La Busdonga" (también). Pese a las malas carreteras que ella consigna en su diario, telegráfico y preciso, dejar constancia del "glorioso atardecer" que acompañó el descanso del coche hacia Pola de Lena para llegar a Oviedo a las siete de la tarde. La pareja se instala en uno de los grandes hoteles de la ciudad, el Hotel Covadonga, el edificio que después sería Banco de Asturiano, todavía hoy en la plaza Porlier. Pero sin mucho éxito. Aunque su primera impresión es buena y así lo deja por escrito en un paréntesis al referirse por primera vez al alojamiento, después volvió sobre este apunte y añadió un veredicto más severo. "(No, no es bueno, después de una estancia de dos días: muy sucio)". La cosa no había empezado bien, porque Wharton explica que no había plazas cuando llegaron ("abarrotado") y que por ese motivo tuvieron que alojarse "en las habitaciones para el servicio, en el ático".

Imagen de San Miguel de Lillo en 1925 / Fototeca Muséu del Pueblu d'Asturies

El itinerario obligaba a visitar las reliquias de la Catedral en primer lugar y allí se fueron al día siguiente. Escribe el 12 de septiembre: "Por la mañana, catedral y claustro. Muy decepcionante después de la perfecta León. Después de comer, a la Cámara Santa, donde se exponen las reliquias todos los días a las cuatro de la tarde". Penetrar en el corazón del templo ovetense cambia la percepción de la escritora. "La estancia es una de las más hermosas que haya visto (siglo XI), con techo bajo abovedado", escribe emocionada. "Las nervaduras descansan sobre grupos pareados de los 12 apóstoles, estilo Souillac–Moissac–Silos, apoyados sobre altos pedestales. Impresión profunda".

Pero el día todavía iba a dejar otro deslumbramiento en los ojos de la escritora. Fueron a misa y después sacaron el coche –¿acaso un Panhard-Levassor como el que había comprado diez años antes?– para "subir a la montaña al norte de León y ver las dos exquisitas iglesias visigóticas de Santa María de Naranco y San Miguel de Linia" (sic).

Hojas manuscritas del cuaderno «Last spanish journey with W.», reproducidas en «Back to Compostela». / LNE

El prerrománico no defraudó a Wharton: "Ambos maravillosos, mi impresión más completa de un edificio prerrománico aún vivo y articulado". En el caso de San Miguel destaca las "magníficas esculturas de enredaderas", los "curiosos y toscos medallones de artistas de circo, saltimbanquis". En Santa María, "columnas acanaladas retorcidas", "hermosos medallones circulares en las paredes sobre los capiteles", "arcadas bajas". Y si la descripción de los templos parece transmitir cierto regocijo, mayor placer estético parece haberle causado el entorno, la naturaleza naranquina al atardecer. "Exquisito paisaje boscoso", escribe. "Castaños, helechos, moras, juncos, riachuelos, empinados senderos de montaña, hermosas vistas del noble valle montañoso de Oviedo".

Ese atardecer y esas vistas parece ser, con mucho, lo mejor que Edith Wharton se llevó de la ciudad. Su apunte final de esos días despacha la visita en frase corta: "Oviedo tiene 3 ó 4 espléndidas casas antiguas, no mucho más. Hermoso paisaje". Al día siguiente, 13 de septiembre, estaría en pie a las 8 rumbo a Luarca, con "buen camino y paisaje glorioso". Camino de Santiago. Al apóstol y de rodillas. Pero esa ya es otra historia.

Suscríbete para seguir leyendo