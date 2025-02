Los padres de Érika, la niña asesinada en Oviedo, comparten su receta de amor: cómo superar "lo más duro que te puede ocurrir en la vida"

La vida del matrimonio formado por Alba Alvarado y René Yunga se rompió en mil pedazos el 5 de abril de 2022. Su hija menor, Érika, su "tesorín" y el de sus otros dos hijos mayores, fue brutalmente asesinada con solo 14 años cuando accedía a su portal en la calle Vázquez de Mella, en el barrio de Vallobín. "Es lo más duro que te puede ocurrir en la vida", coincide la pareja. Ambos vieron cómo el mundo se les caía encima. No hallaban explicación ni motivos para seguir adelante. Incluso dudaron de su profunda fe religiosa. Tras tocar fondo, iniciaron un recorrido lleno de sufrimiento, pero, con la ayuda de expertos y de testimonios similares a su caso, afirman haber hallado en el amor una especie de medicina alternativa casi tres años después de la tragedia. Ahora quieren aprovechar su experiencia ayudando a otros padres a sobrellevar el duelo a través de una asociación denominada "La fuerza de tu amor", en cuyo logo han incluido una foto de su pequeña mirando al mar.

El camino hasta esta iniciativa altruista y esperanzadora no fue sencillo. La pareja tuvo que aprender por las bravas, sufriendo. "La vida te cambia totalmente, aquí no tengo padres ni más familia (hace años que llegó a vivir a España desde Ecuador). Íbamos los cinco (la pareja, Érika y sus otros dos hermanos) siempre juntos a todos lados y, tras lo sucedido, quedé deshecho totalmente", relata René en relación con una herida que ha aprendido a sobrellevar, pero que sigue sin cerrarse.

El padre recuerda cómo en las fechas posteriores al asesinato recurrió a ayuda profesional para tratar de superar el duro revés. "Me atiborraban a pastillas y pasaba la vida inconsciente. Fue entonces cuando decidí dejar de tomarlas y pasar el sufrimiento sin nada. Creo que acerté", sostiene.

La situación de su esposa fue tanto o más dura. "Te sientes sola, sin nadie que comprenda por lo que estás pasando, porque es una situación inimaginable", explica. Fue de ella de quien, hace un par de años, partió la idea de intentar ayudar a otros padres de todo el país en situaciones similares. "La idea me salió de aquí", declara poniendo su mano derecha sobre el corazón, convencida de que optó por el mejor camino. "Creo que podemos ser un apoyo importante y, al mismo tiempo, nos ayuda a nosotros a seguir adelante", indica.

Aunque llevan un tiempo organizando reuniones de manera informal en el centro social de Vallobín, recientemente han iniciado los trámites para constituirse en asociación y poder acceder así a algunos derechos, como optar a una sede pública donde desarrollar su labor. "El objetivo es que podamos ayudar a padres, pero también a personas que hayan sufrido otras pérdidas familiares importantes", apunta la pareja.

En su reto de echar un cable a sus semejantes para salir del pozo de una pérdida traumática, el matrimonio ha encontrado un gran aliado. Salvador Alonso es un médico estomatólogo que durante años se ha especializado en las terapias transpersonales y el análisis de la conciencia. Llegó a la vida del matrimonio recomendado por el padre Fermín, un jesuita que ayudó mucho a Alba a sobrellevar el duelo, pero que tuvo que separarse de ella al ser trasladado por la orden a Galicia. "Fue una casualidad", explica el facultativo, que además trabaja con la Sociedad para la Investigación de la Conciencia (SCIP).

Alonso representa la parte científica de "La fuerza de tu amor". El colectivo ofrece dos reuniones al mes abiertas al público. Una primera en que las personas afectadas por graves pérdidas familiares intercambian impresiones y tratan de ayudarse mutuamente, y una segunda de carácter profesional, donde médicos y profesionales, en muchos casos también afectados por pérdidas de hijos u otras personas cercanas, ofrecen herramientas para sobrellevar el duelo. "Hay que formarse para comprender que la muerte es parte de la vida", sostienen René y Alba, reconociendo que este tipo de encuentros les ha ayudado para volcar todo su amor y dedicación en otras facetas, como el trabajo o sus otros dos hijos, que hoy tienen 30 y 25 años.

Afirman que en su vida no hay lugar para el rencor ni la venganza, aunque ambos tuvieron reacciones distintas al conocer que Igor Postolache, el moldavo que asesinó salvajemente a su "chiquitina" en el mismo bloque de la residencia familiar, se había suicidado en la cárcel en agosto de 2023. "No me supuso ninguna satisfacción ni nada por el estilo, me lo dijo mi hijo y simplemente nos pusimos a comer", rememora René Yunga. Alba, por su parte, reconoce que le hubiera gustado otro final para el acusado. "Quería que hubiese pagado por ello en este lado", afirma.

El matrimonio desea que su ejemplo sirva de salvavidas para otros. "El dolor por la pérdida es inevitable, pero el sufrimiento es evitable separando la tragedia de las otras muchas cosas que hay en la vida", resumen acerca del espíritu de unas sesiones en las que Salvador Alonso pone el acento en la conciencia. "Es algo superior a la mente y el cuerpo. La conciencia de Érika continúa de alguna forma entre nosotros, y eso ayuda a seguir adelante", indica el cofundador de un colectivo con el que los interesados pueden contactar a través del teléfono 628546293.