El PSOE siente "vergüenza" de las palabras de Canteli que "ponen en tela de juicio" la violencia machista

"Siento vergüenza como ovetense de las declaraciones del Alcalde por poner en tela de juicio no sólo los mecanismos para combatir la violencia de género, sino también su propia existencia". Esta es la reacción del portavoz del grupo municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, a las palabras de Alfredo Canteli exigiendo la convocatoria de un minuto de silencio cuando un hombre es asesinado. Una situación que ocurrió la tarde del sábado después de que la mayoría de miembros de la Corporación municipal -no asistieron ni las dos ediles de Vox ni la edil no adscrita- mostrasen su repulsa al crimen ocurrido en Langreo en el que perdió la vida Karelina, una mujer de 40 años y con tres hijos menores de edad.

Llaneza considera que la petición del regidor "cruza el límite de la mínima dignidad exigible al cargo que ostenta y es, por tanto, intolerable". "Le exigimos que se disculpe y rectifique de inmediato”, según subrayó a través de una nota de prensa en la que, también, explicó que "la violencia contra las mujeres es, por desgracia, una realidad en nuestra sociedad; una consecuencia, la más extrema, de la desigualdad histórica que han vivido las mujeres frente a los roles de poder patriarcales". "No existe -prosigue- ninguna violencia contra los hombres por ser hombres; cuando Canteli dice que por qué no se guardan minutos de silencio por los hombres asesinados, se alinea con las corrientes negacionistas de este problema y esta lacra social”.

Sumamente crítico se mostró el portavoz de IU--Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, quien calificó de "intolerable" que se utilice una concentración convocada por la Federación Asturiana de Concejos, para "distorsionar el mensaje de lucha y denuncia contra la violencia machista, para distorsionar las causas y el origen de la violencia machista sistémica que vivimos como sociedad, y para relativizar la violencia de género y comparar hechos violentos que nada tienen que ver, pidiendo concentraciones en el caso de crímenes contra los hombres". Unas declaraciones a las que añadió que este mensaje causa "dolor y vergüenza".

Por su parte, la diputada Covadonga Tomé calificó las declaraciones de Canteli como "miserables" y la miembro de Igualdad de CCOO Asturias Úrsula Szalata afirmó que Canteli hace "un discurso negacionista del machismo". "Sus palabras son repugnantes".