Canteli reivindica su "compromiso" en defensa de la mujer

"Evidentemente, me he explicado mal y probablemente también se han sacado de contexto mis palabras. Nadie puede dudar de mi compromiso personal en favor de la igualdad y en defensa de las mujeres ante la lacra que supone la violencia de género". Así salió este lunes el alcalde, Alfredo Canteli, al paso de la polémica y las quejas generadas a raíz de sus palabras tras el minuto de silencio celebrado el sábado por la muerte de una mujer presuntamente a manos de su pareja en Langreo, cuando el regidor puso en duda la utilidad de los minutos de silencio y se preguntó por qué no se hacía lo mismo cuando las víctimas eran hombres.

Canteli reivindicó que el gobierno que preside es "un ejemplo" de su compromiso, con 1,6 millones de euros destinados al desarrollo de acciones en materia de promoción de la igualdad, como la puesta en marcha de la Casa de la Mujer, las actividades en materia de sensibilización y desarrollo de proyectos de participación o educación en igualdad.

Asegura que lo que quería expresar tras el minuto de silencio es que "algo debemos estar haciendo mal cuando se siguen produciendo estos crímenes, pese a lo que se ha puesto en marcha para tratar de impedirlos". Asimismo, aclaró que "erradicar la violencia de género es una prioridad para nuestra sociedad y todas las administraciones debemos redoblar nuestros esfuerzos para conseguirlo", ha señalado el Alcalde, al tiempo que ha incidido en la necesidad de "construir y consolidar una sociedad en la que se produzcan avances en la conciliación y la corresponsabilidad, que acorte la brecha social y salarial y que impulse de manera eficaz el protagonismo imprescindible de la mujer en todas las esferas de la vida de nuestra sociedad".

"Irresponsabilidad"

La puntualización de Canteli llegó en la misma mañana en la que todavía seguían llegando reacciones políticas a sus palabras. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, calificó de "irresponsabilidad absoluta" las declaraciones del alcalde de Oviedo, que consideró más propias de otros partidos. "Seguir el discurso de Vox desde la Alcaldía de Oviedo rompe la convivencia porque alimenta el odio", sostuvo, añadiendo que la postura del regidor "refuerza las posturas machistas con mentiras, engaño y discursos demagógicos", por lo que instó a Canteli a "reflexionar y pedir disculpas".

Por su parte, el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Gaspar Llamazares, calificó de "inaceptables" las declaraciones de Canteli y exhortó al Pleno a que "reafirme su unidad frente a la violencia de género", así como que sea convocado de manera urgente el Consejo Municipal de Igualdad.

