Cuco Suárez ha hecho de la amistad un arte: el creador lavianés vuelve a las salas de exposiciones

Seis años hace que Cuco Suárez (Pola de Laviana, 1961) no presenta obra nueva en una exposición individual. No ha dejado de participar en colectivas, pero el revés que le supuso su frustrado proyecto de arte en Ladines (Sobrescobio) le mermó el ánimo y la salud, y hasta ahora, ya repuesto, no se sentía con suficiente energía como para emprender un proyecto totalmente suyo. En su recuperación y vuelta a primera línea han tenido mucho que ver sus amigos, artistas y galeristas, que le han sostenido en los malos tiempos y le han acompañado hasta aquí. Mañana, 6 de febrero, a las 19.30 horas, inaugura, en Guillermina Caicoya Galería, en Oviedo, "Don’t cry for me", una frase que ya utilizó en alguna sonada intervención artística anterior y que ahora, además del título de la exposición, bien podría leerse como un mensaje sobre su actual estado vital.

Cuco Suárez, el artista desvergonzado que se paseó desnudo por las calles de Oviedo en varias de sus performances, admite ahora que está "un poco nervioso" por su reencuentro con el público.

Sobre trapos usados y sucios, usando galipota en vez de pintura convencional, ha estampado siluetas de sapos aplastados contra el firme de la carretera. "En inglés tienen nombre. Se llaman ‘roadkill’", informa, y hay páginas de internet dedicadas a ellos, a todo tipo de bichos prensados por las ruedas de los coches. Dice que en las inmediaciones de su casa abundan esos animalillos, pero él es cuidadoso y evita atropellarlos. Tiene un amigo, el pintor Miguel Galano, que los recoge en sus salidas al campo y se los envía, secos y empaquetados, por correo; otra, la artista Natalia Pastor, le manda fotos cuando se los tropieza.

A Cuco Suárez el asunto le sirve para reflexionar sobre las prisas y el escaso respeto con el que el mundo se mueve: "Vamos muy rápido". Es una obra de denuncia social, avisa, con la que quiere "meterle por la cara" a la gente esas cosas que a él tanto le desagradan. El artista también pone en relación este trabajo, que emprendió en 2014, con la escatología religiosa y la indagación sobre el destino final del cuerpo tras la muerte.

La que a partir de mañana muestra en la galería de otra de sus amigas, Guillermina Caicoya, es una exposición compuesta por alrededor de quince cuadros y alguna pieza escultórica: unos botijos pintados en dorado, plateado y bronce, que simbolizan el poder del dinero, de la política y el pueblo, y que ha recuperado de una producción para el Museo de Bellas Artes de Asturias.

Ha sido la galerista ovetense la que le ha sugerido estampar una silueta gigante de un sapo espachurrado al fondo de la galería, sobre la pared, y Adolfo Manzano, otro de sus buenos amigos, le está echando una mano, ejerciendo como comisario de la exposición.

Cuco Suárez está listo para el reencuentro y a partir de la inauguración de "Don’t cry for me", y mientras dure, promete dejarse caer todos los días por la galería, a disposición de su público.