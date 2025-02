El director del hospital defiende a la médica acusada de dejar morir a una paciente en Oviedo: "Hizo lo que había que hacer"

El director médico del centro sanitario privado de Oviedo en el que trabaja la doctora procesada por un presunto homicio por imprudencia grave defendió ayer a su compañera, que está acusada de haberle aplicado cuidados paliativos a una paciente de 73 años en vez de intentar salvarle la vida poniendo en marcha otros protocolos de urgencia. "Hizo lo que había que hacer. Se encontró con una mujer a punto de fallecer y no la sedó, le puso un tratamiento ajustado a la situación porque vio que se podía morir en cuestión de minutos. Buscó aportarle confort en una situación muy grave y también la posible mejoría, no la sedación", asegura el médico, que también es coordinador del servicio de Urgencias del centro hospitalario y declaró la mañana de este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo.

El testigo le explicó a la fiscal y también a la abogada de la acusación particular que la procesada trató de ponerse en contacto con la familia de la fallecida cuando se dio cuenta de que la situación "era ya muy complicada" y que no pudo localizar a sus hijos. "La paciente presentaba una desconexión sensorial, hipotensión y respiración agónica. La situación era muy grave y, por supuesto, la doctora llamó a la familia. Perdóneme la expresión señoría, pero si no llamas sabes que te 'crujen' desde el punto de vista legal", explicó el médico dirigiéndose directamente a la titular del juzgado, María Elena González Álvarez, que después le reprendió por su forma de dirigirse a la letrada de la acusación. "La abogada está haciendo su trabajo y le está haciendo preguntas, no insinúe que está buscando enredarle. Por favor, responda y respete a la letrada", le dijo la jueza.

La acusada, que se enfrenta a un año de cárcel y a tres de inhabilitación, registró en el informe, tras el fallecimiento de la mujer, que la muerte de la paciente se había producido a raíz de un edema pulmonar agudo. Ella argumentó durante su declaración que acababa de incorporarse de guardia cuando la llamaron para decirle que la mujer había empeorado, que el médico que la había tratado los cuatro días anteriores no estaba en el centro en ese momento y que la causa de la muerte la registró después de hablar con su compañero por teléfono , que era quien de verdad conocía el historial de la paciente. La acusada asegura que ella se encontró con una situación irreversible y que volvería a hacer lo que hizo. «Lo que vi fue el desenlace final de la crónica de una muerte anunciada y actué para que tuviese una muerte digna y para aliviar su sufrimiento», declaró la doctora durante la primera sesión del juicio.

Tanto el fiscal como la acusación le achacan que, con ese diagnóstico, los protocolos pautan actuaciones que se han de ejecutar de inmediato –como monitorización, vigilancia, aplicación de oxígeno o suministro de fármacos inotrópicos que mejoren la presión arterial– y que ella no las aplicó. "Ese tipo de actuaciones se hacen en la UCI y es el médico responsable de este área el que tiene que decidir los pacientes que son trasladados allí", declaró el director médico del centro sanitario en defensa de su compañera.

Durante la sesión de este miércoles también declararon dos peritos, una doctora llamada por la defensa y otra por parte del priopio juzgado. Esta última, al igual que el compañero que firma con ella el informe, sostiene que "algo más se podría haber hecho desde el punto de vista de tratamiento (para intentar salvar a la paciente)", pero que "las expectativas de recuperación eran más bien escasas" y que "la más indicada para tomar decisiones es la persona que se enfrenta directamente a la situación". También declaró una de las enfermeras que estaba en la planta el día del fallecimiento de la mujer, que intentó llamar al médico internista que había tratado a la paciente durante todo el ingreso y "no contestó". Precisamente, la declaración de ese doctor, prevista para el próximo día 14 de febrero, podría ser determinante.