El PP busca su hombre de paz

En el PP de Oviedo, una de las últimas agrupaciones que no habrá celebrado congreso cuando este fin de semana se despache el de Gijón, trabajan con varias premisas de cara a elegir su próximo presidente. Asumido que Agustín Iglesias Caunedo no continuará, nadie quiere algaradas en una formación que gobierna la ciudad con mayoría absoluta. Reforzar a Alfredo Canteli como candidato para 2027; ayudar a Álvaro Queipo a ganar las elecciones autonómicas, y evitar las tensiones que siempre llegan cuando toca elegir entre más de uno. Son las condiciones con las que construirían un escenario ideal de cara a un relevo que debería llegar avanzada la primavera, entre abril y, como muy tarde, junio. Con lo sencillo que resulta formularlo, como hizo Caunedo en la última junta local, donde apostó por un candidato de consenso, lo complicado es llevarlo a la realidad.

Un congreso requiere maduración y hacer política, ajustar intereses, entender a cada corriente, tirar aquí y aflojar allá. Y en el PP de Oviedo esos equilibrios van a ser muy necesarios porque la anomalía de que el Alcalde no sea presidente, un detalle que Alfredo Canteli (no está afiliado al partido) ha manejado con relativa comodidad en sus cinco años y medio al frente de la ciudad, puede ahora complicar la convivencia en las próximas semanas.

La meta común es dar con un nombre. Se busca candidato de consenso, que refuerce al partido, se oriente hacia la continuidad de Canteli y ayude a ganar en Asturias y en España. En esta partida mueven los hilos tres personajes. El todavía presidente local, Agustín Iglesias Caunedo; el regional, Álvaro Queipo, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que, aun sin carné, tiene el aval de su férreo dominio electoral. Y todos quieren lo mismo, tienen idéntico objetivo, pero no se ponen de acuerdo, por mucho que tuviesen algún encuentro preparatorio a tres bandas y que, de dos en dos, se hayan visto en varias ocasiones sin haber llegado a puerto.

Con la partida en sus primeras tiradas y con posibilidad de giros, en la esfera de Canteli creen que ha llegado el momento de Mario Arias, portavoz del grupo municipal, exsenador y militante desde los 18 años. Porque, aunque el Alcalde no esté afiliado, sí lo son sus concejales y el gobierno siempre pesa. Y ahí, Caunedo podría aceptar a Arias como opción natural, aunque no era su primera elección.

El escenario no es idílico. Álvaro Queipo, que contiene la respiración para que nada se le tuerza este fin de semana en Gijón, aún tiene la esperanza de que Oviedo le evite el trago de un tercer cara a cara, como también pasó en Avilés. Aquí entra en juego otro nombre, otro clásico del PP de Oviedo: Gerardo Antuña, eterno concejal y hombre de partido, descabalgado cuando Canteli elaboró su última lista. Tiene decidido presentarse al congreso y no ve problema en que alguien quiera disputarle la presidencia. Lo que todos evitan, ese cuerpo a cuerpo de final incierto, él no lo rehúye. Y su decisión inamovible, al menos así lo dice a sus cercanos, es diferente al deseado consenso.

Sabe que no es del agrado de Canteli, aunque no discute su liderazgo y si llegase a presidir el partido lo apoyaría, igual que haría con Queipo en clave regional. No es de ayer el movimiento de Antuña, del que Caunedo estuvo informado en sus fases iniciales y de quien pudo encontrar cierto aliento. Y ya difícilmente tiene vuelta atrás, con tanta gente a la que ha movido, como solía hacer en las campañas electorales. La falta de sintonía con el Alcalde es evidente, pero no tiene pensado recular. A la espera de ver lo que pasa en Gijón, el culebrón ovetense no ha hecho más que comenzar.

