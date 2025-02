Roban en dos chalés de Colloto y lo intentan en un tercero

Los vecinos de Colloto llevan en alerta desde el pasado fin de semana. Los propietarios de dos chalés situados en la zona ovetense de la localidad han presentado sendas denuncias en la Comisaría de la Policía Nacional tras haber sido víctimas de los ladrones, que se llevaron de sus casas "dinero y joyas". Según explican fuentes consultadas por este diario, los cacos también entraron a robar en una tercera vivienda de la zona, aunque fueron sorprendidos por la dueña en el interior y huyeron al percatarse de su presencia.

Los robos que sí se consumaron tuvieron lugar "por la noche". Quienes los cometieron sabían que los propietarios no estaban en casa. No se produjeron destrozos en ninguna de las dos viviendas, que sí estaban completamente revueltas. "Tiraron al suelo la ropa de los cajones y otras cosas que no les interesaban para llevarse solo las joyas y el dinero", comenta uno de los afectados.

Los vecinos de Colloto exigen más presencia policial en la zona para evitar que vuelvan a producirse este tipo de sucesos, que algunos de ellos achacan "a una banda organizada". Los investigadores, según ha podido saber este periódico, siguen trabajando para dar con los ladrones.