Tino Casal cumple 75 años y la celebración ya calienta motores: estos serán todos los actos

Tudela Veguín calienta motores para celebrar el 75º cumpleaños de Tino Casal. El próximo 11 de febrero, martes, hará tres cuartos de siglo del nacimiento del genial y polifacético artista, que nunca olvidó su patria chica con frases tan genuinas como aquella de que él iba de Tudela Veguín a Londres sin hacer escala en Madrid. Genio y figura que no pasa de moda ni más de 33 años después del accidente de tráfico que puso fin a su vida, que no a su legado. Un pódcast obra de un amigo de infancia, un "flashmob" junto a su escultura en el corazón de Oviedo y varios tributos en forma de canciones y coreografías son algunos de los eventos que tendrán lugar a lo largo de 2025 para una conmemoración digna del brillante más luminoso.

Cada fin de semana cercano al 11 de febrero, los rincones más casaleros de Tudela Veguín se convierten en lugar de peregrinación para fieles fans venidos de toda España. El próximo sábado la casa natal del creador de "Embrujada", donde un placa recuerda su nacimiento, volverá a ser el punto de encuentro, en torno a la una de la tarde, que tendrá prolongación un cuarto de hora después ante el mural de Tino Casal –cita que aprovecharán para reivindicar el mantenimiento y restauración de la icónica imagen– y a la una y media de la tarde en el cementerio local, donde reposan sus restos.

Tino Casal, ante el antiguo Carlos Tartiere. / LNE

Ramón Palicio, amigo de infancia del cantante y compositor, no será solo el anfitrión de este encuentro, ya que llega a la cita de este año con una iniciativa que tiene en pleno desarrollo: el pódcast "Redescubriendo a Casal", que se puede seguir en Spotify. "Ya llevamos 16 episodios y la idea es añadirle nuevos contenidos a lo largo de todo el año que abarca el 75º aniversario de Tino Casal", explica este maestro jubilado sobre un proyecto que, confiesa, nació a iniciativa de "un admirador de Tino, de Marbella, Miguel Justicia, que un día me dijo: ‘¿Por qué no haces un pódcast?’". La sugerencia no cayó en balde y Palicio se puso manos a la obra para desvelar pequeños secretos y compartir confidencias con el apoyo de amigos y apasionados de la obra de Casal. "El pódcast tiene tres objetivos: crear sinergia con toda la gente que quiere o aprecia a Tino Casal por su obra; dejar un archivo para las futuras generaciones, y servir de difusión de una figura que es un artista total".

El cumpleaños de Tino Casal tendrá una cita muy especial el mismo 11 de febrero, martes, junto a su escultura, en la calle peatonal Palacio Valdés, improvisado escenario de un "flashmob" preparado con dedicación y todo mimo por el grupo "Claqué Asturias", dirigido por Robert Taboada, sobre una de las canciones mas icónicas del genio de Tudela Veguín. "Soy el último fan de Tino Casal, lo conocí en los años 80, pero me quedé alucinado el año pasado cuando me aproximé a su universo y a su estética", afirme este bailarín que también es el impulsor y promotor del tributo "Bailar hasta morir", programado para el 22 de este mes en el Auditorio de Pola de Siero. Un espectáculo, en su mayor parte de bailes y coreografías sobre canciones de Tino Casal, en las que Taboada aborda "su figura, las influencias que recibió y dejó, su ocaso y su renacer como el Ave Fénix" y que ha promocionado en las redes con un original corto. Un espectáculo para una sola representación, con 150 artistas y sorpresas, en el que las entradas, a precio único de 9 euros, ya escasean.

Al día siguiente, el grupo "Billy Boy y Los Ácratas" protagonizará el "Tributo a Tino Casal" en el Teatro El Llar, en Corvera, donde también está prevista una mesa redonda en la que participarán el cantante Txomin Lozano, Rafa Balbuena y Ramón Palicio, y en la que espera la presencia de Conchita Casal, una de las hermanas del artista.

Eventos en agenda Coreografía urbana el martes ,11 de febrero, junto a la escultura de Tino Casal, en la calle Palacio Valdés de Oviedo, a las 20.15 horas.

Tributo "Bailar hasta morir", en el Auditorio de Pola de Siero, el sábado 22 de febrero, a las 20 horas, con 150 artistas.

"Tributo a Tino Casal", del grupo Billy Boy & Los Ácratas. Domingo 23 febrero. Teatro El Llar. Corvera. 19 horas.

