Cuco Suárez inaugura una muestra "goyesca" y oscura: "Refleja cómo están las cosas"

El artista lavianés Cuco Suárez propone con "Don’t cry for me" su primera muestra individual en siete años tras dejar atrás una crisis vital por su frustrado proyecto de arte en Ladines (Sobrescobio) y con ánimos renovados. La galería ovetense de Guillermina Caicoya acogió ayer un esperado regreso que llenó las estancias de amigos y admiradores para ver de cerca una obra sorprendente con siluetas de sapos aplastados contra el asfalto. Lo que en inglés se conoce dramáticamente como "roadkill".

Si estaba nervioso lo disimuló con soltura. "Son sapos estrapayaos y secos", explicó a LA NUEVA ESPAÑA, "los arranco y píntolos en sábanas usadas que pasan a ser trapos de taller. Habla un poco de la escatología religiosa, adónde van las cosas cuando muere el cuerpo, cómo se descompone. Y habla también de que no nos respetamos. Hay que echar un poco el freno. Los bichos estaben ahí antes que nosotros". Veía tantos sapos atropellados por Sobrescobio que "tuve la idea. Diome por ello y me puse a hacerlo con galipota, como pidiendo que la gente no los pise. Con animales siempre trabajé, con vacas, por ejemplo". Una muestra "un poco goyesca, no se ve mucha alegría, está la muerte, la oscuridad. Un reflejo de cómo están las cosas". Además de los sapos hay un "podio" sobre el estatus del poder con tres botijos: el dinero (oro), la política (plata) y el pueblo (bronce).