La saga ovetense que se ha hecho un nombre diseñando edificios y naves y gestionando su alquiler

Manuel Granda fue un hostelero que, después, se dedicó al mundo de los recreativos. Más tarde, dio un giro de 180 grados a su vida laboral creando Promociones Recove, una promotora donde no olvidan su pasado. Su nombre coge varias letras de las palabras Recreativos Ovetenses y desde 1985, esta empresa ha construido diecinueve edificios a lo largo de la geografía ovetense y, ahora, emprenden una nueva aventura en Gran Canaria. Quienes cuentan esta historia son sus hijos, Rubén y Manuel Granda, desde uno de los inmuebles que son de su propiedad en la céntrica calle San Bernabé. El primero se incorporó a la empresa en 2004 como economista y el segundo, en 2006, como arquitecto técnico e ingeniero de la edificación.

Sin embargo, el cabeza de familia falleció siendo joven y ambos hermanos se pusieron al frente del negocio. "Siempre tenemos a nuestro padre como un referente; es nuestro guía", cuentan desde una mesa redonda y desde la que detallan que la empresa se divide según la formación de cada hermano. Rubén lleva toda la parte económica e Ignacio el ala técnica "con la elaboración de los diseños, los planos y todo lo que engloba la arquitectura" para la construcción de edificios y naves. "Diseñamos inmuebles y, algunos, los destinamos al alquiler".

Ejemplo de este modelo es parte del inmueble desde el que trabajan y, también, el número 19 de la calle Argüelles. Esta última parcela fue protagonista de más de una noticia hace casi catorce años. Su propietaria era la Universidad de Oviedo y en ella había un edificio que estaba siendo reformado cuando, a excepción de la fachada, se derrumbó. Este hecho forma parte de la historia de la capital asturiana y hace ocho años, Recove inició la construcción de un lujoso edificio y en el diseño incorporaron los últimos avances del mercado. Un esfuerzo que obtuvo recompensa al ganar un premio a las mejores fachadas y "fue pionero al obtener la calificación energética A +++", explica Rubén.

Esta experiencia en el sector del alquiler hace que vivan muy de cerca uno de los problemas que vive la vivienda en España. "No hay oferta de viviendas", detalla Rubén, quien achaca esta situación a las diferentes normativas. "Cuando no hay un impago, el juez no desaloja" y a ello se suma que la ley impide que un alojamiento vacacional, se pueda destinar los meses de invierno a alquiler.

El tirón de las viviendas turísticas ha hecho que ambos hermanos hayan asumido un nuevo reto. "Estamos construyendo doce apartamentos de lujo con terrazas a la altura de la plaza de Las Canteras, en Gran Canaria. Es una zona con mucho tirón y, antes, estuvimos mirando otros lugares de la geografía española, pero vimos que había épocas del año, como la de ahora, donde hay alojamientos cerrados por la bajada de la demanda. Allí, en cambio, se mantiene", explica Ignacio, a quien le ha tocado innovar: no es lo mismo un edificio con las temperaturas de Asturias que con las de las islas.

También esta empresa se dedica a la construcción de naves industriales, que se ubican en Granda "enfrente de la nave de Amazon" y donde han optado por el mismo modelo que en la calle Argüelles: "Nosotros las diseñamos y luego, las alquilamos", explica Ignacio, quien, a través de otra empresa, realiza diseños de ingeniería de edificación para otros clientes.

Uno de los problemas con los que se encuentran en su sector es la falta de mano de obra cualificada. "Vemos que no hay gente para trabajar. Los oficios no tienen relevo y, por ejemplo, si un carpintero se jubila, no hay sustituto", explica Rubén. Esto provocará que el futuro se vaya encaminando más al mundo prefabricado donde, sostiene Ignacio, los planos que diseñan "son más milimétricos y admite menos cambios una vez que se ejecuta el diseño". "En una obra tienen margen de mejora, pero aquí no".

Otro de los impedimentos con los que se están encontrando es con el retraso a la hora de conceder las licencias. La situación es igual en Asturias que en las islas Canarias. "A veces –concluye Ignacio– tardas más tiempo en obtener los permisos que en construir porque en algunos casos llegan al año".

