El indignante caso de Teresa, una ovetense de 92 años que lleva una semana sin agua en casa: "Soy una anciana, pero antes que nada, soy ciudadana..."

Teresa Verde González. Oviedo

Leo en "Las virtudes cotidianas", de Michael Ignatieff, premio "Princesa de Asturias" de Ciencias Sociales 2024 (págs. 50-51): "Para la mayor parte de las personas con las que conversamos en nuestro largo viaje global, los derechos humanos se integraban en su perspectiva moral como la creencia básica de que todos los seres humanos, en cuanto que individuos, son iguales... No obstante, no confundían la igualdad del derecho a hablar con la igualdad del derecho a ser escuchado, y no eran tan inocentes como para pensar que la igualdad para alzar la voz les confería las mismas oportunidades, y mucho menos los mismos resultados. Y, sin embargo, sentían, como pueblos y como individuos, que sus voces debían contar. Con esto hacían referencia a algo básico: ‘Yo importo y no soy un trozo de basura. Soy un ser humano’".

Vivo en la calle Fernando Alonso, en Oviedo, una calle muy próxima al Fontán y al Ayuntamiento. Desde el miércoles 5 de febrero, a las 17.00 horas, estoy sin agua, y no se me ha dicho por cuánto tiempo. Ese mismo día, mediante un cartel en el portal, se informaba al vecindario de que se nos cortaría el suministro hasta las 19.30, debido a una avería. Sin embargo, todo fue una falacia.

Por supuesto, el presidente de la comunidad y la administradora de la finca realizaron con prontitud las gestiones necesarias para que un fontanero del seguro analizara cuál era la causa de la filtración que estaba soportando el bajo del edificio, un problema en la tubería general del inmueble. Es de suponer que el hecho de que la avería, pese a ser de la general, correspondiera al tramo de mi casa supuso un gran alivio para todos los responsables de subsanar la situación, incluso para quienes decidieron que se cortaba el agua en mi piso. Se me dice que llamaron en mi casa para avisarme. Debió de ser solo una vez, porque nadie me ofreció explicación. Sí que se lo notificaron a mi hija, el propio miércoles, a las 19.18, mediante llamada telefónica de la administradora.

El resto de la historia era fácil de prever: no habría fecha concreta para la reparación; al fin y al cabo, solo soy una anciana de 92 años. Justo mi edad me fue ayudando a interpretar las pistas sobre el futuro que podía esperar. Nadie llamó pidiendo disculpas, o preguntando si necesitaba ayuda. Al contrario, cuando se les requería información, la administradora lanzaba el balón al fontanero, y este al hecho de que, entre uno y otro, ya era viernes, y ya se sabe, la vida se detiene cada viernes, hasta ver si hay más suerte a partir del próximo lunes.

Señoras y señores, soy una anciana, pero, antes que nada, soy una ciudadana consciente, tengo cuenta de correo, utilizo Skype, y sé cuántas cosas se pueden resolver, con ganas, a golpe de ratón. También leo cada día LA NUEVA ESPAÑA, por eso les voy a recomendar a los responsables de mi penosa situación que lean la entrevista a José Manuel Ferreira, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Oviedo, publicada el domingo 9 en este diario, y su respuesta a las preguntas sobre si Asturias va bien.