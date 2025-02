Pianos de leyenda en cinco días: dos figuras de primer nivel pasan por Oviedo

Las "Jornadas de Piano Luis G. Iberni" vivirán esta semana uno de sus momentos de mayor efervescencia en la presente temporada gracias a los recitales que protagonizarán dos figuras de primer nivel como son Yefim Bronfman y Grigory Sokolov, hoy a las 20.00 horas y el domingo a las 19.00 horas, respectivamente. De este modo, el ciclo -organizado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA-, alcanzará el ecuador de su programación con dos auténticas leyendas del teclado.

Bronfman es uno de los pianistas más aclamados y reconocidos del panorama internacional, valorado especialmente por su virtuosismo, potencia y sensibilidad, lo que ha hecho que el intérprete de origen ruso sea un imprescindible en los principales festivales del mundo. Como muestra, en la temporada 2024/2025, Yefim estará de gira por Europa con las Sinfónicas de Pittsburgh y NDR de Hamburgo; por China y Japón con la Filarmónica de Viena -que clausuró en Oviedo, hace apenas nueve meses, los festejos por las bodas de plata del Auditorio Príncipe Felipe- y por Estados Unidos, en este caso acompañado por las orquestas de Cleveland, Nueva York, Houston, Portland, Los Ángeles, Filadelfia, Baltimore, Miami, Sarasota y Pittsburgh.

En Oviedo, actuará en solitario presentando un programa repleto de atractivo conformado por la "Sonata para piano número 12 en fa mayor" de W. A. Mozart, "Images. Libro II" de Claude Debussy y la "Gran sonata en sol mayor" de P. I. Chaikovski. Tres obras muy diferentes donde el solista debe plegarse a los cambios de carácter en la pieza mozartiana, pintar las coloristas imágenes pensadas por el maestro francés o desarrollar las múltiples dificultades técnicas que vertebran la majestuosa gran sonata del compositor ruso.

El recital, de algo más de hora y media de duración (pausa incluida), comenzará a las 20 horas y las entradas se pueden adquirir en los canales habituales: la taquilla del Teatro Campoamor (de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas), en la taquilla del Auditorio Príncipe Felipe desde las 17 horas el mismo día del concierto o en la página web www.entradas.oviedo.es al precio de 20 euros (patio de butacas) y 16 euros (anfiteatro).

Por su parte, Grigory Sokolov no necesita presentación ante el público ovetense ya que es un habitual en las programaciones municipales. Sus brillantes interpretaciones y su llana personalidad sobre el escenario le han convertido en uno de los artistas predilectos del respetable en la capital del Principado.

El programa del veterano intérprete –74 años– nacido en San Petersburgo se estructurada en dos partes bien diferenciadas. Si hace un par de años, en su último recital en Oviedo, sorprendía con una primera mitad dedicada a Henry Purcell, en esta ocasión, Sokolov ofrecerá una primera parte formada, íntegramente, por obras de William Byrd, como "John come Kiss me now", "The first pavan. The galliard to the first pavan", "Alman" o "Pavan: The Earl of Salisbury". En la segunda, el repertorio de Johannes Brahms monopolizará el repertorio a través de sus "Cuatro baladas, op. 10" y las dos piezas que forman sus "Rapsodias op. 29".

No obstante, es de suponer que, como acostumbra en todos sus recitales en la capital asturiana, el ruso ofrezca casi una "tercera" parte de recital en forma de propinas y bises. Para este concierto que, como todos los celebrados en fin de semana y festivos comenzará a las 19 horas y tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos (con pausa), las entradas se pueden comprar por 28 euros (patio de butacas) y 24 (anfiteatro) en la taquilla del Teatro Campoamor (de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas), en la taquilla del Auditorio Príncipe Felipe desde las 17 horas el mismo día del concierto o en la página web www.entradas.oviedo.es.