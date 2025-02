Tino Casal brilla en la noche ovetense en su 75.º cumpleaños

Tino Casal volvió a reinar en la noche ovetense en el que hubiera sido su 75.º cumpleaños. De repente empieza a sonar "Embrujada", uno de los temas más famosos del icónico artista, nacido en Tudela Veguín un 11 de febrero, y al lado de su escultura, en la calle Palacio Valdés, la canción cobra vida gracias a los más de treinta bailarines comandados por un gijonés, Robert Taboada, en pleno centro de Oviedo. Un contraste de lo más "casalero", destino casual.

El cumpleaños de brillantes del cantante, productor, pintor, escultor y muchas cosas más no podía pasar desapercibido en su patria chica y el flashmob contribuyó a realzar, una vez más, el legado de Tino Casal, con una de sus obras más rompedoras en su momento, en una España en plena transición del blanco y negro a la libertad más provocadora. Y como si se tratara de un regreso al futuro que la magia de Casal ya adivinaba en 1983, el corazón urbano de Oviedo fue tomado por un cuerpo de baile pertrechado de chupas de cuero, lentejuelas y mucho brilli-brilli, como el de los "modelones" que tanto gustaban al genio que estrenó el puente aéreo Tudela Veguín-Londres sin pasar por Barajas cuando en Asturias no había vuelos directos con Gran Bretaña.

Cuentos, encantamientos de hada y bruja, tacón de aguja, historias de alcohol, botellas y desamor se sucedieron por espacio de menos de tres minutos que acabaron siendo seis, pues el cuerpo de baile quiso marcarse dos pases (20,15 y 20,30 horas) de su particular "feliz cumpleaños" al genio disruptivo que prefirió volar por libre a ser el nuevo Nino Bravo de la música española, después de que en 1978 arrasara en el Festival de Benidorm con un irreverente "Emborráchate", mensaje destinado a una mujer. Un tema que se llevó, menos el primer premio, todas las copas, tantas que al pasar el Pajares, ya de regreso, "la furgoneta en la que viajaba sonaba a latas", decía el propio Tino, según recuerda su amigo Ramón Palicio, que ayer tampoco se quiso perder el original "happy birthday to you" a Casal.

Ni la lluvia faltó a la celebración improvisada junto a la escultura de uno de los artistas más originales y rompedores que ha dado Oviedo. El agua, lejos de deslucir los dos bailes de "Embrujada", aportó un toque muy típico de aquellas noches en las que Tino Casal atravesaba el centro de la ciudad, camino de las salas del Antiguo que solía frecuentar cuando venía a Asturias, con alguno de sus "tres cuartos" de hombreras ochenteras, como las que ayer lucía Paula Besteiro, una de las bailarinas, gijonesa, que se estrenó ayer, para reivindicar la obra del artista de Tudela Veguín. Tenía un motivo fuerte: "Mi padre, Jesús, es uno de sus fans".

El flashmob, reclamo para el espectáculo de Claqué Asturias que tendrá lugar en el auditorio de Pola de Siero el próximo día 22, llamó la atención incluso de alguna joven despistada que pasaba por Palacio Valdés. "¿Por qué hay tanta gente? ¿Qué pasa?". En cambio, Alba Girón, de 11 años, se acercó con pleno conocimiento de causa con su familia y no perdió detalle. "Tengo que hacer un trabajo sobre un personaje asturiano y elegí a Tino Casal", contaba la alumna del colegio San Ignacio, sonriente porque la investigación de campo para su trabajo había dado fruto. Ramón Palicio, el amigo de infancia, le contó el gusto del Casal niño por crear y cambiar palabras. La pasión por la rutilante estrella continúa.

